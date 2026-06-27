Папе Римскому вручили символический подарок от военнослужащего ВСУ, проведшего три года на войне

Кардинал Николай Бычок передал Папе Римскому Льву XIV украинский флаг и крест, принадлежавшие военному, который три года защищал Украину. Вместе с подарком от ветерана понтифику передали просьбу украинских военных продолжать свидетельствовать о правде о войне в Украине и оставаться символом надежды.

Видео дня

Об этом кардинал Николай Бычок рассказал в интервью Vatican News. Он сообщил, что ветеран через другого военного попросил передать эти реликвии Святейшему Отцу.

"На самом деле он (военный – ред.) попросил меня через другого ветерана передать этот дар Святейшему Отцу. Еще в феврале я передал эти вещи украинскому священнику, а когда прилетел из Мельбурна в Рим, этот священник сообщил мне, что флаг и крест до сих пор находятся у него", – рассказал кардинал.

По словам кардинала, во время вручения он подчеркнул, что флаг и крест являются важными символами для Украины. Также он передал просьбу украинских военных и в дальнейшем провозглашать правду о войне.

Во время встречи кардинал Бычок также передал Папе приветствия от Австралии и Украины, поблагодарил за поддержку Украины во время войны и обратил внимание на судьбу раненых, ветеранов, без вести пропавших и пленных украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA, весной Папа Римский Лев XIV отреагировал на последние массированные российские атаки на Украину, заявив о своей поддержке всем, кто пострадал от обстрелов. Во время общей аудиенции в Ватикане понтифик также призвал молиться за народы, страдающие от войны, и вверил их под покровительство Девы Марии, Царицы мира.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!