В прошлом году получил ранение: на войне погиб украинский художник. Фото

Украина продолжает терять своих лучших сыновей. Стало известно, что 27 августа на войне погиб художник Кирилл Гринев.

Об этом сообщили друзья и знакомые художника в соцсетях. Погибший Герой служил с февраля 2022 года. В прошлом году он был ранен.

"Дорогой друг, Кирилл Гринев. Никогда не забуду твое чувство юмора и отношение к миру, а также твою жену, ребенка и друзей. Ты невероятный человек. Спасибо, что ты был. Покойся с миром", – написал друг погибшего Андрей Белозеров.

"Это последнее видео с моим любимым другом, которого сегодня не стало. Гринев Кирюха (позывной "Акрил"). Я его уговаривал уволиться из-за того, что у него брат пропал без вести. Но он не захотел, потому что он настоящий исполненный духом победы воин! Он скромный, интеллигентный, с чертами аристократизма, не похож на бородатых подкачанных мужественных на лицо воинов которых сейчас развелось что тараканов. Но внутренний дух в нем как у самурая. Я знаю у Кирилла есть дочь. И он мне рассказывал что хочет, чтобы дочь знала, что он настоящий воин. Я не знаю ее имя. Но я хочу ей передать что ее отец не только настоящий воин, но и настоящий мужчина с большой буквы! Царство небесное, Кирюха! Покойся с миром с нашими братьями!" – говорится в сообщении другого товарища погибшего Виктора Минзяка.

"Погиб Кирилл Гринев ... Он с 25 февраля 2022 года ушел добровольцем и прошел весь Ад. Только по нашей переписке можно смонтировать полнометражный фильм... Покойся, Друг..." – написал одноклассник погибшего Андрей Коцяк.

Художник и друг Гринева Федор Александрович уточнил в заметке на Facebook, что воин погиб 27 августа.

Что известно о Герое

Художник Кирилл Гринев принадлежал к художественному объединению "P. Е. П." ("Революционное Экспериментальное Пространство").

Он добровольцем присоединился в ряды ВСУ еще в феврале 2022 года, после начала российского полномасштабного вторжения. В прошлом году получил ранение, выполняя задание в Покровском районе Донецкой области. В марте 2025 года его брат, Анатолий Гринев, пропал без вести на фронте.

У Героя осталась дочь и жена.

Напомним, что 8 августа, отражая штурм вражеской пехоты на Запорожском направлении, известный украинский художник Давид Чичкан получил тяжелые ранения. 9 августа утром его сердце остановилось навсегда, защитнику было 39 лет.

Страна-террорист также продолжает убивать украинских правоохранителей, которые несут службу в Донецкой области. 22 августа 2025 года в результате авиаудара по Краматорску погибли двое полицейских из Прикарпатья.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях за Украину погиб пластун и воин 3 командир отделения Андрей Свистильник (позывной "Узвар") родом из Черкасс. Мужчина, работавший в ИТ, мобилизовался в ВСУ в первый год полномасштабной войны.

