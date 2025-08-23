В результате авиаудара по Краматорску погибли двое полицейских. Фото

Страна-террорист продолжает убивать украинских правоохранителей, которые несут службу в Донецкой области. 22 августа 2025 года в результате авиаудара по Краматорску погибли двое полицейских из Прикарпатья.

Имена этих Героев Александр Соловьянчик и Игорь Мартынюк. Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области.

"На щите. Полиция Прикарпатья потеряла двух защитников в Донецкой области", – говорится в сообщении.

Что известно о погибших

Подполковник полиции Александр Соловьянчик родился в 1987 году. С 2015 года служил в Национальной полиции Украины. Был следователем и оперуполномоченным в различных подразделениях полиции. А в прошлом году перевелся на должность старшего инспектора отделения проведения специальных операций батальона полиции особого назначения.

Капитан полиции Игорь Мартынюк также родился в 1987 году. С 2015 года служил в Национальной полиции Украины. Он – спецназовец. На его счету десятки спасенных жизней, ведь боец с 2014 неоднократно участвовал в АТО. Был в должности старшего инспектора отделения тактико-специальной подготовки батальона полиции особого назначения.

Отмечается, что полицейские больше года служили в батальоне особого назначения (стрелковый).

"Они – настоящие офицеры, отличались незаурядной силой духа и настойчивостью. Были преданными своему делу, верными присяге и настоящими сыновьями своей страны. Прикарпатье склоняет головы в скорби и выражает искренние соболезнования родным и близким погибших героев. Память о них навсегда останется в сердцах побратимов и украинцев", – резюмировали печальную весть в полиции.

Напомним, что российская террористическая армия продолжает стирать с лица земли Краматорск Донецкой области. Вечером в пятницу, 22 августа, оккупанты устроили массированный обстрел – с 21:47 по 22:59 в городе было слышно более 30 взрывов.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 22 июля войска РФ нанесли авиаудар по многоэтажному жилому дому в Краматорске Донецкой области. В результате обстрела погиб десятилетний ребенок, восемь жителей пострадали.

