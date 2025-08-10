У Героя осталось две несовершеннолетние дочери: на войне погиб пластун Андрей Свистильник из Черкасс. Фото

В боях за Украину погиб пластун и воин-командир отделения Андрей Свистильник (позывной "Узвар") родом из Черкасс. Мужчина, который работал в ІТ, мобилизовался в ВСУ в первый год полномасштабной войны.

Защитнику навеки осталось 38 лет. О потере сообщили знакомые Героя и Facebook-сообщество "Пласт – украинский скаутинг".

"Тихо спи, друг..." – отметили его друзья-пластуны.

Что известно о Герое

Андрей Николаевич Свистильник родился 21 мая 1987 года. Учился в общеобразовательной школе №3 города Черкассы, участвовал в олимпиадах и окончил учебное заведение с медалью. Высшее образование получил на факультете информационных технологий и систем Черкасского государственного технологического университета.

В студенческие годы парень был членом ОО "Православное молодежное братство" в родном городе. В 2000-х присоединился к "Пласту", принадлежал к кружку "Волки" подготовительного юношеского куреня им. Я. Мудрого в станице Черкассы. В юношестве принял пластовую присягу, был активным в пластовой жизни – участником мероприятий, тренировок, путешествий.

"Андрей был настолько сдержанным человеком, с глубокими ценностями, что я почти ничего не знал о его достижениях. Он бегал норматив в университете – 3 км за 11 минут. Это пожалуй один из лучших результатов на потоке, от человека, который не занимался бегом. Тогда я и услышал от него что его спортивная форма – это от "Пласта"... Спасибо тебе, Андрей, за защиту и пример. Душа бессмертна, так что увидимся. Вечная память и уважение тебе!" – написал его одногруппник Алексей Каут.

С получением высшего образования Андрей работал в IТ-сфере. А после полномасштабного российского вторжения летом 2022 года мобилизовался в Силы обороны Украины.

Младший сержант с позывным "Узвар" служил в 1-й отдельной тяжелой механизированной бригаде, командовал отделением третьего взвода второй роты беспилотных авиакомплексов батальона беспилотных систем.

5 августа, находясь на фронтовых позициях в Сумской области, из-за прилета российской авиабомбы, воин получил множественные осколочные ранения. Его эвакуировали в стабилизационный пункт еще живым, однако уже по дороге к дальнейшей госпитализации защитник погиб.

У него остались жена – воспитанница пласта Анастасия Зоря и двое несовершеннолетних дочерей, а также родные.

"Помню тот момент, когда Андрей впервые тихонько сказал, что ему нравится Настя, наша пластунка, с которой они поженились и имеют двух дочерей. Помню, как мы участвовали в фестивале вертепов в Ивано-Франковске, множество путешествий, лагерей, костров. Я так много помню... К сожалению, во время полномасштабной войны мы очень редко встречались...", – написал его друг детства Владимир Ридный.

Гибель воинов-пластунов на фронте

В течение месяца на фронте погибло по меньшей мере трое воинов-пластунов. Так, в начале июля в результате российского удара управляемыми авиационными бомбами оборвалась жизнь участника "Пласта", 47-летнего Романа Орищенко, который был командиром второй роты 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. Военнослужащий участвовал в боях за Кодему, Бахмут, Угледар. Получал ранения, но после реабилитации возвращался на фронт. У него остались жена, сын-воин и дочь.

Во время боевого задания на фронте погиб 30-летний воин и пластун Кирилл "Коуч" Лудвик родом из Киева. Он был учителем и воспитателем, соорганизатором многих пластовых лагерей новацтва и тренировок для подготовки кадров воспитателей. В 2024-м добровольно вступил в ряды 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ, участвовал в боевых действиях на Донбассе.

Также во время выполнения боевого задания в результате атаки вражеского дрона погибла 39-летняя защитница Марина "Мэри" Гриценко с Черниговщины. До присоединения к рядам ВСУ она была участницей национальной скаутской организации "Пласт" и работала в Черниговском художественном музее Галагана. У нее остались 15-летняя дочь и родители.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черкассах попрощались с 35-летним защитником Максимом Авраменко, который погиб на Донетчине. Он служил номером обслуги пулеметного отделения взвода огневой поддержки, за участие в боях за Бахмут получил боевую награду.

