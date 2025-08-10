Светлая память: на Запорожском направлении погиб известный художник Давид Чичкан. Фото

8 августа, отражая штурм вражеской пехоты на Запорожском направлении, известный украинский художник Давид Чичкан получил тяжелые ранения. 9 августа утром его сердце остановилось навсегда, защитнику было 39 лет.

Об этом сообщили побратимы воина. Гибель Давида стала большой потерей для людей, которые стояли с ним бок о бок в борьбе за свободу Украины.

"Он всегда добросовестно подходил к любой работе, которую необходимо было сделать, никогда не прятался за спинами других или за собственный социальный капитал. Всегда был искренним с людьми и делился с побратимами и посестрами своими глубокими мыслями относительно политики, этики и социальной справедливости", – сказано в сообщении.

"Давид создавал вокруг себя уникальную атмосферу и быстро умел находить подход к людям любых взглядов и систем морали, оставаясь верным собственным убеждениям. Считал, что настоящие анархисты должны делить тяжелые трудности, которые переживает их народ. Его гибель – огромная потеря для нас", – отметили побратимы Чичкана.

Что известно о погибшем художнике и воине

Давид Чичкан родился в 1986 году в семье художников Ильи Чичкана и Татьяны Илляховой. Художественную практику начал в начале 2000-х годов, присоединившись к творческой группировке "А. Е.". Работал в форматах графики, живописи, стрит-арта, перформанса, а также политического плаката.

Чичкан был анархо-синдикалистом. Он говорил о себе так: "Анархистские убеждения – это мой эскапизм, удивительный мир и подушка в экзистенциальную яму, чтобы падать мягче." Выступал за децентрализацию и солидарность.

Дополняется...