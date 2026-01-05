В Полтаве женщина сливала в Telegram места раздачи повесток и поплатилась: какое решение принял суд

Жительница Полтавы публиковала информацию о блокпостах и передвижениях военнослужащих ТЦК в общедоступном Telegram-чате, за что получила приговор суда. Действия женщины суд квалифицировал как препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований.

Видео дня

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином реестре судебных решений. Дело женщины рассматривали в Шевченковском районном суде Полтавы.

Подробности дела

Из дела стало известно, что женщина работала продавцом-кассиром в ООО "Маркетопт". Зимой 2024 года она присоединилась к общедоступному Telegram-сообществу "Где повестки Полтава?" и стала активной участницей группы. Аудитория группы превышает 52 тысячи пользователей, которые регулярно публикуют данные о местах и времени патрулирования сотрудников ТЦК, а также рассказывали о расположении блокпостов.

Со своего телефона с 15 января по 24 июля 2025 года обвиняемая публиковала сообщения о пребывании представителей ТЦК и СП в разных частях Полтавы. В частности, 5 декабря 2024 года в 9:10 она проинформировала участников чата о блокпосте в микрорайоне Сады 2 вблизи аптеки "Триоль".

На судебном заседании обвиняемая полностью признала свою вину. Суд квалифицировал ее действия как препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формированийв особый период (ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины).

Женщине назначили 5 лет заключения и 1 год испытательного срока.

Ранее OBOZ.UA сообщал, на Полтавщине суд рассмотрел дело мужчины, который проигнорировал повестку и уклонился от мобилизации. Свой поступок он объяснил семейными обстоятельствами, в частности необходимостью ухода за ребенком.

Также в Одесской области мужчина призывного возраста отказался стать на воинский учет. Ранее он получил повестку, однако не явился в ТЦК и не согласился пройти медицинскую комиссию.

