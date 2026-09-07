В Полтаве мужчина ударил полицейского во время проверки документов и поплатился: какой приговор вынес суд

В Полтаве мужчина пытался скрыться от полицейских во время проверки документов, а в подъезде ударил одного из правоохранителей. В результате инцидента полицейский получил перелом носа и черепно-мозговую травму.

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Суд приговорил мужчину к году ограничения свободы, но заменил наказание испытательным сроком на один год. Об этом сообщает Суспильне со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Детали дела

Инцидент произошел 26 апреля 2026 года в Полтаве. В тот день трое полицейских и двое военнослужащих ТЦК проводили мероприятия по оповещению, розыску и доставке военнообязанных.

Возле одного из многоквартирных домов правоохранители заметили мужчину призывного возраста. Увидев служебную машину, он направился к подъезду, однако полицейский остановил его и попросил предъявить документы, в частности военно-учетные.

Мужчина проигнорировал требование и бросился бежать. Он забежал в подъезд и попытался закрыть дверь, однако полицейский успел схватиться за ручку. В этот момент мужчина ударил правоохранителя.

В результате нападения полицейский получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом костей носа со смещением.

В ходе судебного разбирательства мужчина признал вину и подтвердил обстоятельства инцидента. Он раскаялся в содеянном.

Суд учел, что у обвиняемого ранее не было судимостей, он положительно характеризуется, официально работает машинистом буровой установки и содержит пожилого отца с онкологическим заболеванием.

Среди смягчающих обстоятельств суд назвал искреннее раскаяние и содействие следствию. Отягчающих обстоятельств не установлено, а потерпевший не заявлял никаких претензий к обвиняемому.

Решение суда

Мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 345 УК Украины, которая предусматривает ответственность за умышленное причинение легких телесных повреждений сотруднику правоохранительных органов в связи с исполнением им служебных обязанностей.

Ему назначили один год ограничения свободы, однако освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на один год.

Напомним, суд Чернигова отменил постановление ТЦК о штрафе в размере 17 тысяч гривен, наложенном на военнообязанного за неявку по повестке. Мужчина обжаловал решение, заявив, что фактически не получал повестку.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на военную службу призвали мужчину, у которого была действующая отсрочка как у педагогического работника. Причиной призыва стало то, что информацию о его отсрочке не внесли в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

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