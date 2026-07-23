В Украине мобилизовали мужчину, у которого была действующая отсрочка, он обратился в суд: чем все закончилось

В июле 2025 года на военную службу призвали мужчину, у которого была действующая отсрочка в качестве педагогического работника. Причиной призыва стало то, что информация о его отсрочке не была внесена в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

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Суд признал такую мобилизацию незаконной, отменил приказ о призыве и постановил освободить мужчину от военной службы. Об этом говорится в "Судебно-юридической газете".

Мужчину мобилизовали, несмотря на отсрочку

Территориальный центр комплектования и социальной поддержки мобилизовал и направил в воинскую часть мужчину, имевшего отсрочку как педагогический работник. Он просил отменить приказ о призыве и приказ командира о зачислении в воинскую часть.

Он объяснял, что у него была действующая отсрочка до 7 августа 2025 года. Однако информацию о его отсрочке не внесли в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, и из-за отсутствия сведений в реестре мужчину мобилизовали.

Он обратился в суд с иском.

Что постановил административный суд

Закарпатский окружной административный суд признал противоправным и отменил приказ о мобилизации мужчины, а также отменил приказ о зачислении истца в списки личного состава воинской части и обязал воинскую часть уволить его с военной службы и исключить из списков личного состава.

Воинская часть подала апелляционную жалобу

В апелляционной жалобе воинская часть утверждала, что после мобилизации возникают новые правоотношения, и отмена уже выполненного приказа не может служить основанием для увольнения со службы. Однако апелляционный суд эти доводы отклонил.

Что постановил апелляционный суд

Апелляционный суд исходил из того, что на момент мобилизации у истца была действующая отсрочка, и отсутствие информации об этом в реестре, поскольку она не была внесена уполномоченными органами, не лишает человека права на отсрочку.

Суд исходил из того, что приказ о мобилизации является первичным актом, а последующие решения – производными. Соответственно , признание такого приказа противоправным устраняет правовое основание, на котором основывались последующие акты, принятые во исполнение него. Приказ о зачислении мужчины в списки личного состава воинской части является производным от приказа о призыве и, соответственно, также подлежит отмене.

Суд признал, что прохождение военной службы стало непосредственным следствием незаконного приказа о мобилизации. Таким образом, апелляционный суд оставил решение Закарпатского окружного административного суда без изменений, а апелляционную жалобу воинской части – без удовлетворения.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что действующим военнослужащим не нужно дожидаться окончания текущего контракта, чтобы подписать новый мотивационный. Если военный подписал мотивационный контракт, действие предыдущего в этот момент прекращается.

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