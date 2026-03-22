В Киеве проходит прощание с патриархом Филаретом: все детали, фото и онлайн-трансляция

В Свято-Михайловском соборе в Киеве 22 марта продолжается прощание с патриархом Филаретом. Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата умер на 98 году жизни два дня назад, 20 марта.

Заупокойную литургию по патриарху правил предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Епифаний, скорбная процессия уже отправилась во Владимирский собор, где Филарета сегодня похоронят. Прямую трансляцию с прощания с предстоятелем УПЦ КП можно посмотреть на Facebook-странице ПЦУ, на ней также побывал корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло.

В Киеве прощаются с патриархом Филаретом

Утром в воскресенье в Свято-Михайловском соборе в Киеве продолжилось прощание с патриархом Филаретом (в миру – Михаил Денисенко).

Заупокойную литургию по многолетнему предстоятелю УПЦ КП отслужил митрополит Епифаний.

Около 11 часов похоронная процессия вышла из Свято-Михайловского собора. Крестный ход с телом Филарета направляется к Владимирскому собору, где он будет похоронен.

По дороге процессия сделала остановку возле Софии Киевской – для проведения литии.

