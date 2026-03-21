В УПЦ КП избрали нового патриарха после смерти Филарета: что о нем известно

На собрании архиереев Украинской православной церкви Киевского патриархата в субботу, 21 марта (то есть, уже на следующий день после смерти патриарха Филарета) путем онлайн-голосования был избран новый глава церкви. В частности, архиереи на должность главы УПЦ КП избрали архиепископа Сумского и Ахтырского Никодима (Владимира Кобзаря).

Об этом говорится в "совместном заявлении" архиереев УПЦ КП. Пока что под заявлением "от имени епископата" УПЦ КП есть подпись только Никодима, правда архиепископ подписался как "избранный и нареченный патриархом Киевским и всей Руси-Украины".

Кто такой Никодим

Епископ Сумской и Ахтырский Никодим (Кобзарь Владимир Степанович) относительно молодой священник УПЦ – он родился в марте 1971 года в городе Сумы.

В советские времена Владимир Степанович учился в авиационном военном училище (в Сумах). В УПЦ КП не скрывают, что епископ – офицер запаса.

С 1993 года является клириком Сумской епархии УПЦ КП. В 1998 году принял монашеский постриг с именем Никодим (в честь тайного ученика Иисуса Христа, святого праведного Никодима).

В 2000-2004 годах был секретарем Сумского епархиального управления церкви и настоятелем Свято-Воскресенского кафедрального собора в Сумах. А с 2004 года стал настоятелем храма УПЦ в Груновке (Краснопольский район Сумщины) и.

Епископом Сумским и Ахтырским он стал в 2019 году, причем одновременно ему было поручено временное управление Полтавской епархией.

Заявление церкви

В "совместном заявлении", кроме сообщения об избрании Никодима, также указано, что архиереи будут сохранять УПЦ КП "как независимую духовную институцию, без намерения вхождения в любые другие церковные структуры" и продолжать дело почетного патриарха Киевского Филарета "в создании и утверждении по-настоящему независимой поместной Украинской Церкви с Патриаршим устройством".

Также архиереи сообщают "о глубоком кризисе церковной жизни". Этому, собственно, и посвящено подавляющее большинство заявления.

Дело в том, что "руководство ПЦУ силовым методом, безбожно, забрало тело Святейшего Патриарха Филарета из больницы и перевезло его в Михайловский собор для отпевания". А когда архиереи УПЦ КП "решили заочно отпеть" Филарета и одновременно избрать нового главы церкви, их "попросили покинуть собор и начали угрожать вызовом полиции, арестами и применением силовых мер к архиереям".

Поэтому теперь архиереи УПЦ КП заявляют, что "не признают ни одного документа или завещания, которое возможно будет опубликовано руководством ПЦУ после погребения Филарета".

Как сообщал OBOZ.UA, Филарет умер в пятницу, 20 марта, на 98-м году жизни от последствий обострения хронических болезней. Прощание с ним проходит в Свято-Михайловском Златоверхом соборе ПЦУ.

А отпевание и погребениесостоятся в воскресенье, 22 марта.

