'Остановилось сердце': на 98-м году жизни скончался патриарх Филарет

В пятницу, 20 марта, стало известно о смерти Патриарха Киевского и всей Руси-Украины УПЦ Киевского патриархата Филарета. Сердце церковного деятеля остановилось на 98 году жизни.

Об этом на своих страницах в Facebook сообщили митрополиты Епифаний и Евстратий Зоря. Причиной смерти стали последствия обострения хронических болезней.

"Предстоятель и Киевская Митрополия Православной Церкви Украины с глубокой скорбью сообщают всеукраинской пастве, что 20 марта 2026 года от последствий обострения хронических болезней на 98-м году жизни, 77-м году монашества и на 65-м году архиерейства упокоился в Боге Почетный Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет", – говорится в сообщении митрополита Евстратия Зори.

В то же время архиерей Епифаний отметил, что наставления Патриарха Филарета по сохранению единства Украинской Церкви вокруг Киевского престола и в дальнейшем будут оставаться важными. По его словам, эти уроки касаются также значения соборности, смирения перед волей Божьей и всей Церкви, а также преданного служения Богу, Церкви Христовой и украинскому народу.

"Возглавив шесть десятилетий назад Киевскую кафедру, Патриарх Филарет как Экзарх Украины, как Предстоятель УПЦ и Предстоятель УПЦ КП сделал много для сохранения церковной жизни в годы советских притеснений церкви, во время духовного возрождения Украины и особенно в годы борьбы за утверждение церковной автокефалии", – подчеркнул Евстратий Зоря.

Он отметил, что именно благодаря решению Патриарха Филарета и его принципиальной позиции стало возможным проведение 15 декабря 2018 года Объединительного Собора в Софии Киевской, создание единой поместной Православной Церкви Украины и получение Томоса об автокефалии. Также, несмотря на дальнейшие сложные события, вклад Патриарха Филарета в развитие Церкви неизменно остается уважаемым.

Дополняется.