В Хмельницкой области свидетель Иеговы отказался от мобилизации, поскольку "его вероисповедание запрещает носить оружие": чем всё закончилось

В Хмельницкой области свидетель Иеговы отказался от мобилизации, обосновав свои действия религиозными убеждениями. Мужчина заявил, что его вера не позволяет ему носить оружие и проходить военную службу.

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Однако в суде военнообязанного признали виновным в уклонении от призыва и назначили наказание в виде трёх лет лишения свободы. Об этом пишет "Судебно-юридическая газета".

Детали дела

Как стало известно, мужчина состоял на воинском учете, в сентябре 2025 года прошел ВЛК и был признан годным к службе. Законных оснований для отсрочки у него не было, однако в декабре он отказался получать повестку и объяснил это религиозными убеждениями. Несмотря на предупреждение об уголовной ответственности, на следующий день в ТЦК для отправки в воинскую часть он не явился.

В суде обвиняемый свою вину отрицал. Он заявил, что с 2015 года является Свидетелем Иеговы, поэтому его вера не позволяет проходить военную службу и носить оружие. В то же время мужчина подчеркнул, что был готов проходить альтернативную службу, а его защита сослалась на соответствующие нормы Конституции.

В ходе рассмотрения дела сотрудники ТЦК подтвердили, что разъяснили мужчине последствия отказа и сообщили о возможности выполнять после мобилизации небоевые задачи. Суд также изучил письменные доказательства, видео с бодикамеры, акт об отказе от получения повестки, документы ВЛК и заслушал свидетелей, которые подтвердили его религиозные убеждения.

Позиция суда

В суде подчеркнули, что во время военного положения законодательство не предусматривает возможности замены военной службы альтернативной для лиц, призванных по мобилизации. Соответствующий закон распространяется только на прохождение срочной службы.

В приговоре указано, что религиозные убеждения сами по себе не освобождают от ответственности за уклонение от мобилизации. В то же время после призыва военнослужащий может выполнять небоевые задачи, не связанные с применением оружия, если это не противоречит его вере.

"Квалифицировав действия обвиняемого по статье 336 Уголовного кодекса как уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы – минимальный срок, предусмотренный санкцией статьи", – говорится в материале.

Напомним, в Черкасской области суд приговорил мужчину за отказ от мобилизации. Своё решение обвиняемый аргументировал религиозными убеждениями, однако суд не учёл аргументы мужчины и решил его наказать.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине под мобилизацию попал сотрудник "Укрпочты", у которого на момент призыва была действующая бронь. Мужчина подал иск в суд против территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) и военно-врачебной комиссии (ВВК) о признании противоправными действий по его мобилизации.

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