В Черкасской области мужчина отказался от мобилизации, потому что он христианин-баптист: чем все закончилось

В Черкасской области суд приговорил мужчину к двум годам исправительных работ за отказ от мобилизации. Свое решение обвиняемый аргументировал религиозными убеждениями.

Суд не учел аргументы мужчины и решил его наказать. Об этом сообщает черкасское издание "18000" со ссылкой на приговор Лысянского районного суда.

Подробности дела

Согласно судебным материалам, обвиняемый отказывался проходить воинскую службу из-за религии. В материалах дела отметили, что мужчина прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным.

После получения боевой повестки он прибыл в указанное время и место для отправки в ряды Вооруженных сил, но отказался служить. На суде мужчина объяснил, что он с 2003 года верующий принадлежит к церкви Евангельских христиан-баптистов.

Также обвиняемый говорил, что не может изменить присяге, которую дал Богу. По его словам, готов нести любое наказание, попросил не лишать его свободы.

По итогам рассмотрения дела Лысянский районный суд признал его виновным по ст. 336 Уголовного кодекса Украины и назначил два года исправительных работ за вычетом в доход государства 20% его заработка.

