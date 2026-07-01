В Украине мобилизовали сотрудника "Укрпочты", он обратился в суд: чем всё закончилось

В Украине под мобилизацию попал сотрудник "Укрпочты", у которого на момент призыва было действующее бронирование. Мужчина подал иск в суд против территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) и военно-врачебной комиссии (ВВК) о признании противоправными действий, связанных с его мобилизацией.

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В итоге суд отказал ему в удовлетворении административного иска в полном объеме. Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Обстоятельства дела

Согласно материалам дела, истец утверждал, что с января 2025 года работал почтальоном в АО "Укрпочта" и имел действующую отсрочку от мобилизации, что подтверждал справками и данными из приложения Резерв+.

По его словам, в ТЦК он прибыл лишь для выяснения причин внесения в реестр сведений о возможном нарушении воинского учета, однако вместо этого его направили на военно-врачебную комиссию.

Несмотря на возражения и представленные документы о бронировании, ВЛК признала его годным к службе, после чего ТЦК издал приказ о мобилизации и направил мужчину в воинскую часть.

В ТЦК оспорили иск, заявив, что на момент призыва мужчина находился в розыске за нарушение правил воинского учета, а действующей отсрочки у него уже не было.

В ходе рассмотрения дела суд запросил представить документы из АО "Укрпочта" и ТЦК. Представленные материалы подтвердили, что по состоянию на день мобилизации бронирование истца было отменено по заявлению руководителя предприятия, а повторно оформить его не удалось из-за того, что работник находился в розыске.

Что решил суд

Суд установил, что по состоянию на начало января 2026 года бронирование истца было аннулировано, что подтверждается данными реестра "Обериг". Также АО "Укрпочта" сообщило, что повторно оформить бронирование не удалось, поскольку работник находился в розыске.

Оценив требования об отмене решения ВЛК, суд отметил, что не имеет полномочий проверять правильность медицинских заключений или установленного диагноза.

Материалы дела подтвердили, что истец прошел осмотр у всех необходимых врачей, после чего ВЛК признала его годным к военной службе. В то же время доказательств нарушения процедуры или обращения с жалобой в высшую военно-врачебную комиссию мужчина не предоставил.

Суд также пришел к выводу, что приказ о мобилизации был издан законно. После анализа всех доказательств Тернопольский окружной административный суд полностью отказал в удовлетворении иска.

Напомним, в Ивано-Франковской области суд признал мужчину с инвалидностью III группы виновным в уклонении от призыва на военную службу. Ему назначили три года лишения свободы, однако освободили от отбывания наказания с испытательным сроком в один год и шесть месяцев.

Также OBOZ.UA сообщал, что житель Полтавской области был наказан за использование поддельного документа об инвалидности жены для получения отсрочки от мобилизации. Суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф.

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