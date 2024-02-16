В городке на Хмельнитчине местные чиновники не смогли объяснить, за что получают миллионные зарплаты. Видео

В Нетишине на Хмельнитчине городской голова и его заместители за год получают миллионы гривен заработной платы. Однако за что именно им начисляют такие деньги, объяснить они не в состоянии.

Недавно во Дворце культуры города состоялся отчет горсовета и мэра Александра Супрунюка о работе за 2023 год. Среди других вопросов людей интересовали зарплаты чиновников. Выяснилось, что городской голова и его заместители получают больше министров в украинском правительстве.

Так, за 2022 год глава Нетишина Александр Супрунюк получил 1 059 410 гривен зарплаты. Его заместители Елена Хоменко – 1 091 116 грн, Оксана Латышева – 1 039 702 грн, Василий Мисько – 1 015 235 грн. Секретарь горсовета Иван Романюк тоже получил 1 040 048 грн.

То есть за месяц их заработная плата в среднем составляет около 88 тыс грн – и это без надбавок. Для справки: Нетишин – город областного значения с населением 37 тыс. человек.

В горсовете признали, что во время отчета "присутствовавшие в зале задавали вопрос (возле микрофона и в письменной форме) Александру Супрунюку относительно размера заработной платы городского головы и его заместителей". Однако, что именно ответил мэр, не сказали. Отчета мэрии в открытых источниках тоже нет. А как чиновники сами объясняли свои зарплаты, смотрите ниже.

Для сравнения: как сообщал OBOZ.UA, премьер Украины Денис Шмигаль в начале 2023-го зарабатывал около 61 тыс. грн. К июлю его зарплата выросла до 66 тыс. грн. Первая вице-премьер и министерша экономики Юлия Свириденко также с начала года увеличила свой доход примерно на 5 тыс. грн., до 66,3 тыс. грн.

Легко сосчитать, что за год премьер заработал всего 670 тыс. грн. Как и его подчиненная. И хотя их фактическая зарплата состоит из голого оклада, она все равно меньше миллионных зарплат мэра Нетишина и его заместителей.

Доходы Супрунюка и его заместителей сравнимы с доходами рядовых министров. Зарплата последних может составлять более 100 тыс. грн. и, таким образом, дойти до зарплаты мэра маленького города в Хмельницкой области. Однако министерские деньги состоят не только из оклада, но еще из доплат, например, за доступ к гостайне. Зачастую их зарплаты растут и за счет значительных премий. Интересно, а какую государственную тайну знает глава Нетишина?

Ранее OBOZ.UA уже писал, кому в Украине платят более 70 тыс. грн и почему среднюю в стране зарплату более чем в 20 тыс. грн получают только в Киеве.

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