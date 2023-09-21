Сколько платят министрам: зарплаты с начала года значительно выросли, на оздоровление получают десятки тысяч

Зарплаты членов Кабмина с начала года значительно выросли. Помимо оклада, министры также получают выплаты на оздоровление, материальную помощь, надбавки за доступ к гостайне. Одним из самых "бедных" членов Кабмина – премьер-министр Денис Шмыгаль.

О том, сколько платят членам Кабмина и кто с правительства оказался самым богатым, читайте в материале OBOZREVATEL.

Сколько платят в Кабмине

Оклад министра в Украине – 61 397 грн (cумма, которую можно получить "на руки"). При этом зарплата состоит из премии, надбавок, компенсаций за командировки, а иногда и выплат на "оздоровление" и "материальной помощи" (выплачивается раз в год). Как результат, суммарная зарплата может составлять более 100 тыс. грн.

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К примеру, министр юстиции Денис Малюська в июле получил 53 тыс. грн "на оздоровление", в результате его зарплата за месяц составила 131,7 тыс. грн. А его коллега из министерства молодежи и спорта в апреле получил "материальную помощь" в размере 91,1 тыс. грн, благодаря чему его общая месячная зарплата составила 151,3 тыс. грн. Высокую по меркам правительства зарплату получает Дмитрий Кулеба, благодаря доплатам за доступ к гостайне.

Часто зарплаты увеличиваются за счет значительных премий. К примеру, в Минсоце министр премии не получает, однако ее замы – регулярно. К примеру, первая замминистра Дарья Марчак:

в феврале получила премию в 19,5 тыс. грн (всего заработала 78,3 тыс. грн);

в марте – 20,5 тыс. грн премии (общая зарплата составила 80,1 тыс. грн);

в апреле – 12,3 тыс. грн премии (общая зарплата – 76,4 тыс. грн);

в мае – 17 тыс. грн премии (общая зарплата – 80,8 тыс. грн);

в июне – 1,9 тыс. грн премии (общая зарплата составила 82,8 тыс. грн за счет доплаты за командировку);

в июле – 11,1 тыс. грн премии (общая зарплата составила 88,5 тыс. грн за счет доплаты за командировку).

Что интересно, зарплаты у Шмыгаля и тех министров, которые являются его заместителями (вице-премьерами), значительно ниже, чем зарплаты министров без статуса "вице". Они не получают премии. При этом в 2021-м Шмыгаль получал от 41,8 тыс. грн до 57,2 тыс., то есть за два прошедших года заработная плата выросла почти на 20 тыс. грн.

Высокие премии (около 100 тыс. грн) министры традиционно получают в конце года. Однако в полученных данных информации о них нет, так как запрос не попал на этот период. К слову, если раньше министры регулярно должны были публично объяснять свои премии, то последнее время премии главы министерств не получают. Однако их заместителям премии начисляют.

Зарплаты Шмыгаля и его вице

Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины, вначале 2023-го зарабатывал около 61 тыс. грн, а в июле – уже 66 тыс. грн. Что интересно, премьер получает примерно столько же, колько в среднем платят заместителю министра (любому), и значительно меньше, чем многие его коллеги-министры. Фактически зарплата состоит из голого "оклада".

Юлия Свириденко, первая вице-премьер и министр экономики, с начала года увеличила свой доход примерно на 5 тыс. грн. Если в январе она зарабатывала 61 тыс. грн, то уже к июле ее зарплата составила уже 66,3 тыс. грн. Как и премьер, зарплата Свириденко фактически ограничивается окладом.

Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантичной интеграции, увеличила свой заработок примерно на 5 тыс. грн. В январе она зарабатывала около 61 тыс. грн, а в июле уже более 66 тыс. грн.

Ирина Верещук, вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, также довольствуется практически голым окладом. За семь месяцев ее зарплата выросла на 5 тыс. грн с около 61 тыс. грн до 66,3 тыс. грн.

Михаил Федоров, вице-премьер, министр по вопросам цифровой трансформации также получает фактически голый оклад. В январе он зарабатывал 61 тыс. грн, а в июле уже около 66 тыс. грн. В марте его уволили и переназначили – его полномочия расширили, а должность назвали "вице-премьер по инновациям, развития образования, науки и технологий-министр цифровой трансформации". Поэтому размер зарплаты оказался ниже, чем в предыдущие и следующие месяцы.

Александр Кубраков, вице-премьер-министр по вопросам развития общин, территорий и инфраструктуры, за прошедшие семь месяцев также разбогател на 5 тыс. грн в месяц. С января по июль его зарплата увеличилась с 61,3 до 66,3 тыс. грн.

Олег Немчинов, министр Кабинета министров, увеличил свой доход в среднем на 4 тыс. грн, однако все равно получил больше своих коллег по правительству. В мае ему увеличили зарплату из-за отпуска, а в апреле – заплатили 76,6 тыс. грн материальной помощи. В среднем его зарплата выросла от 61 тыс. до 65 тыс. грн.

Сколько платят министрам

Денис Малюська, министр юстиции, с начала года в среднем стал зарабатывать на 7 тыс. грн больше. Если в январе его зарплата колебалась около 73 тыс. грн (речь идет о "чистой" зарплате после уплаты налогов), то уже к середине лета он в среднем зарабатывал 80 тыс. грн. В июле его зарплата взлетела. Дело в том, что чиновники раз в год могут получать вторую зарплату "на оздоровление". Видимо, в июле Малюська взял отпуск и ему выплатили дополнительно 53 тыс. грн "на оздоровление". В сумме он получил 131,7 тыс. грн в июле 2023-го.

Дмитрий Кулеба, глава МИД, за семь месяцев получил прибавку к зарплате в размере 7 тыс. грн. Вначале года он получал 85,9 тыс. грн, а в июле – 92,8 тыс. грн. Такую зарплату министр получает за счет двух прибавок: как эксперт по вопросам тайн и как человек, который работает с государственной тайной.

Вадим Гутцайт, министр молодежи и спорта, за год получил прибавку к зарплате в размере около 6 тыс. грн. Ежемесячно он получает около 79,5 тыс. грн (а в январе получал 73,5 тыс. грн). В апреле он получил рекордную по меркам Кабмина материальную помощь в размере 91,1 тыс. грн.

Оксана Жолнович, министр соцполитики, получила одну из самых значительных прибавок. В январе она получила "на руки" 56,9 тыс. грн, а, начиная с мая, в среднем получала около 80 тыс. грн. То есть прибавка составила около 23 тыс. грн. Секрет такого повышения – доплаты к зарплате за служебные командировки.

Николай Сольский, министр аграрной политики, также ежемесячно получает прибавку за командировки. В целом его зарплата с января по июль увеличилась с 61,4 тыс. до 66,3 тыс. грн.

Виктор Ляшко, глава Министерства здравоохранения, в январе получил 70,7 тыс. грн. А уже в июле его зарплата составила 75,5 тыс. грн.

Юлия Лапутина, министр по вопросам ветеранов, в среднем получала 73,6 тыс. грн зарплаты. В июне она получила 100 тыс. грн материальной помощи. В июле ее зарплата составила всего 63,6 тыс. грн (видимо, она находилась в отпуске).

Руслан Стрелец, глава министерства окружающей среды и природных ресурсов, в этом году увеличил свою зарплату с 73,6 тыс. до 79,5 тыс. грн. В отличие от коллег, министр работает без премий.

Александр Камышин, глава Минстратегпрома первую полную зарплату получил только за апрель. Ее размер составил 59,7 тыс. грн. В июле размер его зарплаты не изменился. Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой первую полную зарплату министра получил в апреле. Ее размер составил 76,2 тыс. грн. В июле он заработал 76,4 тыс. грн. Также OBOZREVATEL не получил данные об уже уволенном министре культуры Александре Ткаченко.