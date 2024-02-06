Кому в Украине платят более 70 тыс. грн: названы лучшие вакансии

В Украине среднюю зарплату более 20 тыс. грн. получают в Киеве (22,5 тыс. грн.). В то же время в большинстве крупных областей средняя зарплата значительно меньше. Самую среднюю зарплату предлагают программистам, они могут претендовать на 110 тыс. грн в месяц (C++ программисты).

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Об этом говорится в данных обширного кадрового портала. Высокие зарплаты также получают военные. В частности, операторы ПТРК могут получать около 85 тысяч гривен в среднем.

У кого самые большие зарплаты:

C++ программист – 110000 грн

Программист Golang – 90000 грн

Оператор ПТРК – 85000 грн

Огнеметчик – 75000 грн

Командир танка – 75000 грн

Разведчик – 73000 грн

Номер обслуживания – 73000 грн

Танкист – 72000 грн

Наводчик – 71000 грн

Снайпер – 71000 грн

Отметим, в Украине средняя зарплата по состоянию на январь 2024 достигла 17,8 тыс. грн в вакансиях и 19,1 тыс. грн в резюме. При этом больше всего (36,8 тыс. грн) получают работники IT. В условиях военного положения экономическая активность предприятий оставалась низкой. Вместе с тем, как в 2022 году, так и в 2023 году наблюдалось уменьшение количества зарегистрированных безработных, учитывая продолжение миграционных процессов, мобилизации в ряды ВСУ (такие категории лиц прекращают регистрацию как безработные).

Как сообщал OBOZ.UА, в Польше из-за дефицита рабочих рук бизнес ищет сотрудников среди украинских беженцев. Больше всего вакансий предлагают в сфере услуг, здравоохранения, пищевой промышленности. Также активно ищут представителей рабочих профессий, в том числе строителей.

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