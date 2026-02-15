В Черновцах мужчина бросил гранату во время ссоры: трое раненых. Фото

В Черновцах полицейским удалось оперативно задержать злоумышленника, который бросил гранату во время конфликта. В результате взрыва боеприпасапострадали три человека.

Об этом сообщает пресс-служба полицейского управления Черновицкой области. Погибших, к счастью, не было.

Подробности инцидента

Правоохранители получили сообщение, что в Черновцах на улице Героев Майдана во время конфликта между неизвестными лицами один из участников мог бросить гранату, в результате чего произошел взрыв.

Известно, что в результате инцидента три человека получили ранения: один человек госпитализирован, еще двое получили травмы легкого характера.

По адресу немедленно прибыли руководство Черновицкого районного управления полиции, следственно-оперативная группа, оперативники Управления уголовного розыска ГУНП, взрывотехники и патрульные полицейские. Лицо, которое, вероятно, бросила гранату, правоохранители задержали на месте. Им оказался 32-летний местный житель.

Также установлено, что в результате взрыва поврежден автомобиль. Место происшествия исследуют оперативники.

Сейчас решается вопрос внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 УКУ "Хулиганство".

Новости Буковины – последняя информация

