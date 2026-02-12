Поиски продолжались двое суток: на Буковине полицейские задержали мужчину, который похитил малолетнего ребенка. Фото и видео

Полицейские Буковины задержали 37-летнего жителя Черновцов, которого подозревают в похищении 13-летней девушки. Инцидент произошел 10 февраля в Черновцах, после того как школьница не вернулась домой из учебного заведения.

Информацию о задержании обнародовала Национальная полиция Украины и полиция Буковины. В сообщении отметили, что правоохранители провели непрерывную поисковую операцию и установили местонахождение ребенка.

"Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, противоправных действий сексуального характера в отношении него совершено не было", – отметили в полиции.

Двое суток напряженных поисков

После обращения семьи 10 февраля правоохранители сразу начали масштабную операцию. К поискам привлекли личный состав полиции, аэроразведку и кинологов с собаками. Оперативники криминальной полиции шаг за шагом проверяли записи с камер наблюдения, опрашивали свидетелей и отрабатывали возможные маршруты.

Заместитель главы Национальной полиции Андрей Небытов рассказал, что девочка успела написать подруге сообщение со словами:

"Я не знаю, в какой машине сижу". Однако оно не было отправлено, поскольку злоумышленник выбросил ее телефон и вещи.

"Мы успели вовремя. Нашли девочку в одном из сел. С ней все хорошо. Похититель задержан", – отметил он.

Обстоятельства преступления

По данным следствия, мужчина заманил 13-летнюю девушку в автомобиль под предлогом подвезти. После этого он против ее воли прятал ребенка в помещениях родственников, где временно никто не проживает.

Полицейские задержали подозреваемого и проводят с ним следственные действия. В его автомобиле, на котором он вывез ребенка, правоохранители обнаружили наручники. Сейчас решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении и избрании меры пресечения.

Известно, что задержанному 37 лет, он житель Черновцов и имеет четверых детей. Ранее его неоднократно привлекали к административной ответственности, в частности за незаконное пересечение границы и управление транспортом в состоянии опьянения.

