Был уличен на схеме по переправке уклонистов: ГБР задержало экс-правоохранителя из Черновцов, который скрывался от следствия

Работники Госбюро расследований задержали полицейского из Черновцов, который помогал военнообязанным из Харькова незаконно выезжать в страны Евросоюза. После разоблачения канала и задержания организатора мужчина скрывался от следствия.

Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства. Сам канал выезда за границу, который организовал дезертир из Харькова, работники ГБР разоблачили и заблокировали в начале этого года.

Следствие установило, что контрактник подделал медицинскую справку о якобы наличии у жены второй группы инвалидности и потребности в постоянном уходе, из-за чего его уволили со службы. После разоблачения подделки приказ об увольнении отменили, однако он в армию не вернулся, а вместо этого началорганизовывать незаконный выезд военнообязанных за границу.

"В декабре 2024 года фигурант предложил своему знакомому, с которым ранее служил в Харькове, за 7 тысяч евро организовать незаконный выезд в одну из европейских стран. Для этого он по почте прислал незаполненные бланки командировок с печатями одного из правоохранительных органов", – говорится в сообщении.

Впоследствии, как говорят в ГБР, он прибыл в Черновцы, где его встретил сообщник – местный полицейский. После получения средств тот сообщил, что пересечение границы будет происходить вне официального пункта пропуска, и дал инструкции по ожиданию благоприятного момента.

Попытку нелегального пересечения границы оперативно пресекли сотрудники ГБР. Организатора задержали, а в апреле 2025 года обвинительный акт в отношении него направили в суд. Его обвиняют по трем статьям УКУ, в частности в подделке документов и дезертирстве. Правоохранитель, который помогал в реализации схемы, начал скрываться.

"Он перестал выходить на службу, лишился мобильного телефона и выехал в одно из сел, надеясь избежать разоблачения. Для усложнения установления места пребывания мужчина периодически посылал родным обычные письма по почте, используя вымышленное имя и фамилию", – говорят следователи.

Однако его удалось задержать работникам ГБР. Ему сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 332 УКУ), и взят под стражу. Ему грозит девять лет лишения свободы.

