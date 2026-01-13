УкраїнськаУКР
Взятка за незаконно ввезенный iPhone: на Буковине задержали чиновника таможни. Фото

Андрей Колотовкин
Расследование
3 минуты
1,5 т.
На Буковине работники ГБР задержали заместителя начальника одного из таможенных постов Черновицкой таможни. Чиновник систематически брал взятки за содействие в незаконном ввозе в Украину мобильных телефонов iPhone. Задержание произошло во время получения части неправомерной выгоды от коммерсанта. Следствие установило, что за каждый телефон таможенник требовал по 100 долларов США.

Информацию о разоблачении обнародовало Государственное бюро расследований во взаимодействии с подразделениями внутренней безопасности Гостаможслужбы. В сообщении говорится, что чиновник помогал предпринимателям скрывать технику от таможенного контроля и избегать уплаты обязательных платежей.

В ГБР отметили, что речь идет о системной схеме, а не одноразовом эпизоде. По данным следователей, только от одного предпринимателя за перевозку одной партии гаджетов таможенник получил более 10 тысяч долларов США.

Схема на границе

По данным следствия, в так называемый пакет услуг входили подробные советы относительно способов сокрытия техники при пересечении границы. Также чиновник обеспечивал беспрепятственный проезд через таможенный пост без дополнительных проверок.

Первую часть средств он просил присылать по почте в виде посылки. После очередного перемещения партии телефонов чиновник приказал передать 4,2 тысячи долларов США своей жене. Во время следственных действий женщина пыталась скрыть деньги и выбросила их во втулке от туалетной бумаги за окно.

Что изъяли следователи

Работники ГБР провели обыски по месту жительства фигуранта и на территории таможни. Во время следственных действий правоохранители изъяли почти полмиллиона гривен в разной иностранной валюте, банковские карты иностранных финансовых учреждений и мобильные телефоны.

Чиновнику сообщили о подозрении по факту получения неправомерной выгоды должностным лицом, совершенного по предварительному сговору группой лиц по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают других возможных участников схемы.

Как писал OBOZ.UA, на Прикарпатье правоохранители взяли под стражу заместителя начальника районного ТЦК. Его обвиняют в издевательствах над военнообязанными. Во время досудебного расследования следователи выявили ряд случаев превышения власти со стороны офицера-руководителя.

