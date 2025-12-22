В Черкасской области мужчина отказался от мобилизации, назвав себя 'свидетелем Иеговы': чем все закончилось

В Черкасской области военнообязанный мужчина отказался от мобилизации. Свое нежелание присоединиться к службе он объяснил тем, что из-за религии он не может брать в руки оружие.

Об этом стало известно из приговора Сосновского районного суда. В качестве наказания обвиняемому назначили три лишения свободы, которое впоследствии заменили на испытательный срок.

Детали дела

В суде житель Черкасской области сообщил, что после обновления персональных данных в ЦНАПе через неделю он получил повестку от ТЦК. Явившись по вызову, мужчина заявил о своей принадлежности к Свидетелям Иеговы и предоставил соответствующую справку, после чего получил направление на прохождение ВВК.

Также обвиняемый обратился в районную государственную администрацию с заявлением о замене военной службы на альтернативную, учитывая религиозные убеждения, однако после медкомиссии, которая признала его частично годным, снова отказался от службы.

Суд признал его виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы. В то же время на основании статьи 75 УК реальное заключение заменили на один год испытательного срока. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.

Напомним, по словам юристов, в Украине религиозные убеждения не освобождают человека от мобилизации, а лишь дают возможность прохождения альтернативной службы. Отказ от мобилизации без надлежащих доказательств может иметь юридические последствия и даже уголовную ответственность.

Как писал OBOZ.UA, в Ровенской области мужчина отказался от службы по религиозным убеждениям, заявив, что не может выполнять даже обязанности повара в армии. Из-за этого 27-летний гражданин получил три года тюрьмы за уклонение от мобилизации.

