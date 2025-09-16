Уверял, что не может быть даже поваром: в Ривненской области мужчина отказался от мобилизации "из-за религиозных убеждений" и поплатился
На Ривненщине 27-летний мужчина получил три года тюрьмы за уклонение от мобилизации. Он отказался от службы по религиозным убеждениям, заявив, что не может выполнять даже обязанности повара в армии.
Ровенский апелляционный суд объявил приговор на основе статьи 65 Конституции, согласно которой защита Отечества, его независимости и территориальной целостности является обязанностью граждан Украины, говорится в сообщении суда, распространенном 15 сентября.
Обвиняемому дали испытательный срок
Известно, что обвиняемый состоит на воинском учете и был признан ВВК годным для военной службы по мобилизации.
Однако мужчина отказался от получения боевой повестки и не явился на пункт сбора районного ТЦК и СП.
По факту был составлен акт об отказе получать повестку.
Мужчине сообщили о подозрении по ст. 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от призыва на военную службу по мобилизации).
Местный суд признал военнообязанного виновным и приговорил его к трем годам лишения свободы с применением ст. 75 Уголовного кодекса – освобождение от отбывания наказания с испытательным сроком в один год.
Прокуратура обратилась в апелляционный суд
Прокуратура обжаловала приговор в Ровенском апелляционном суде.
Прокурор указал, что в военное время, во время мобилизации и оборонной войны обязанность защиты Украины возлагается на всех граждан Украины независимо от их вероисповедания.
Сторона обвинения просила удовлетворить апелляционную жалобу и отменить приговор в части освобождения от отбывания наказания.
Сам обвиняемый не возражал против удовлетворения апелляционной жалобы прокурора и сказал, что его вероучение не позволяет выполнять любую военную службу.
Из-за глубоких религиозных убеждений он, мол, не может ни строить фортификационные сооружения, ни готовить военным еду, поскольку тогда якобы станет непосредственным пособником для убийства.
И несмотря на отсутствие юридического статуса у религиозного течения, прихожанином которого является обвиняемый, мужчина не дал согласия на прохождение альтернативной военной службы и не возражал против тюремного приговора.
Коллегия судей, учитывая мнения сторон, а также принимая во внимание позицию Верховного Суда при рассмотрении таких дел, отменила приговор в части освобождения от отбывания наказания и приняла новый.
Обвиняемого признали виновным по ст. 336 Уголовного кодекса и назначили ему наказание – три года лишения свободы.
Альтернативная служба возможна в мирное время
Апелляционный суд при этом учел статью 65 Конституции, которая провозглашает, что защита Отечества, его независимости и территориальной целостности является обязанностью граждан Украины.
Граждане отбывают военную службу в соответствии с законом, определяющим порядок и условия выполнения этой обязанности.
В Ровенском апелляционном суде напомнили: Верховный суд указывает, что режим военного положения обязывает к выполнению воинского долга всех граждан Украины.
Альтернативой военной службе можно воспользоваться в мирное время, однако в военное время обязанность защиты Украины возлагается на всех граждан Украины независимо от их вероисповедания, говорится в сообщении суда.
Как сообщал OBOZ.UA, 15 сентября в СБУ информировали, что на Ивано-Франковщине разоблачили начальника районного ТЦК и по совместительству депутата Надворнянского городского совета, который за деньги помогал уклоняться от мобилизации. За свои услуги фигурант брал с "клиентов" по 1500 долларов.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!