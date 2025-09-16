Уверял, что не может быть даже поваром: в Ривненской области мужчина отказался от мобилизации 'из-за религиозных убеждений' и поплатился

На Ривненщине 27-летний мужчина получил три года тюрьмы за уклонение от мобилизации. Он отказался от службы по религиозным убеждениям, заявив, что не может выполнять даже обязанности повара в армии.

Видео дня

Ровенский апелляционный суд объявил приговор на основе статьи 65 Конституции, согласно которой защита Отечества, его независимости и территориальной целостности является обязанностью граждан Украины, говорится в сообщении суда, распространенном 15 сентября.

Обвиняемому дали испытательный срок

Известно, что обвиняемый состоит на воинском учете и был признан ВВК годным для военной службы по мобилизации.

Однако мужчина отказался от получения боевой повестки и не явился на пункт сбора районного ТЦК и СП.

По факту был составлен акт об отказе получать повестку.

Мужчине сообщили о подозрении по ст. 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от призыва на военную службу по мобилизации).

Местный суд признал военнообязанного виновным и приговорил его к трем годам лишения свободы с применением ст. 75 Уголовного кодекса – освобождение от отбывания наказания с испытательным сроком в один год.

Прокуратура обратилась в апелляционный суд

Прокуратура обжаловала приговор в Ровенском апелляционном суде.

Прокурор указал, что в военное время, во время мобилизации и оборонной войны обязанность защиты Украины возлагается на всех граждан Украины независимо от их вероисповедания.

Сторона обвинения просила удовлетворить апелляционную жалобу и отменить приговор в части освобождения от отбывания наказания.

Сам обвиняемый не возражал против удовлетворения апелляционной жалобы прокурора и сказал, что его вероучение не позволяет выполнять любую военную службу.

Из-за глубоких религиозных убеждений он, мол, не может ни строить фортификационные сооружения, ни готовить военным еду, поскольку тогда якобы станет непосредственным пособником для убийства.

И несмотря на отсутствие юридического статуса у религиозного течения, прихожанином которого является обвиняемый, мужчина не дал согласия на прохождение альтернативной военной службы и не возражал против тюремного приговора.

Коллегия судей, учитывая мнения сторон, а также принимая во внимание позицию Верховного Суда при рассмотрении таких дел, отменила приговор в части освобождения от отбывания наказания и приняла новый.

Обвиняемого признали виновным по ст. 336 Уголовного кодекса и назначили ему наказание – три года лишения свободы.

Альтернативная служба возможна в мирное время

Апелляционный суд при этом учел статью 65 Конституции, которая провозглашает, что защита Отечества, его независимости и территориальной целостности является обязанностью граждан Украины.

Граждане отбывают военную службу в соответствии с законом, определяющим порядок и условия выполнения этой обязанности.

В Ровенском апелляционном суде напомнили: Верховный суд указывает, что режим военного положения обязывает к выполнению воинского долга всех граждан Украины.

Альтернативой военной службе можно воспользоваться в мирное время, однако в военное время обязанность защиты Украины возлагается на всех граждан Украины независимо от их вероисповедания, говорится в сообщении суда.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 сентября в СБУ информировали, что на Ивано-Франковщине разоблачили начальника районного ТЦК и по совместительству депутата Надворнянского городского совета, который за деньги помогал уклоняться от мобилизации. За свои услуги фигурант брал с "клиентов" по 1500 долларов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!