'В боевых подразделениях только добровольцы': Клименко сказал, сколько полицейских воюет на фронте

По состоянию на сегодня в Украине есть 100 000 полицейских. 25% личного состава составляют женщины, еще 13500 – мужчины в возрасте до 25 лет. В то же время все правоохранители, которые воюют на линии фронта, являются исключительно добровольцами.

Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко во время общения с журналистами. Он также добавил, что 42000 полицейских до сих пор работают в приближенных к линии фронта регионах.

Из этих 42000 в боевых подразделениях, непосредственно на линии фронта, находятся 8800 правоохранителей, которые являются добровольцами.

"Они прошли соответствующую базовую военную подготовку перед тем, как поехать на фронт. Как и каждый мобилизованный, полицейский проходит на полигонах обучение. Некоторые стрелковые батальоны готовили ребята из Азова. В полиции есть подразделение Ярость, есть стрелковые подразделения. Стрелковые подразделения насчитывают 3,5 тысячи личного состава. Несут службу на Константиновском направлении, Дружковском, Торецком, ниже. Охраняют границу с Беларусью вместе с пограничниками полицейские", – прокомментировал министр.

Игорь Клименко – последние заявления

Напомним, ранее Игорь Клименко заявил, что в результате уменьшения температуры по всей Украине, в ГСЧС создали новые отряды для пунктов несокрушимости. Там дежурят психологи ГСЧС и полиции, которые помогают гражданам справиться со стрессом. А в наиболее пострадавших районах Киева и области спасатели дополнительно развернули пневмокаркасные модули во дворах многоэтажек, где можно согреться, получить консультацию и необходимую помощь.

В то же время глава МВД Украины заявлял, что в прошлом году правоохранительное ведомство существенно усилило обеспечение своих боевых подразделений, увеличив объемы поставок техники и снаряжения, а также изменило систему оборонных закупок.

Как сообщал OBOZ.UA, министр сообщил, что линия 112 работает в режиме приема сообщений об отсутствии тепло-, водо- и электроснабжения. Он отметил, что эти данные операторы безотлагательно передают в штаб по ликвидации последствий российских обстрелов энергетических объектов в Киеве и комиссии ТЭБ и ЧС для быстрой организации помощи людям в нынешних сложных условиях.

