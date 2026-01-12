Клименко сообщил о создании в ГСЧС отдельного энергетического отряда

Самый большой вызов – последствия российского обстрела Киева и Киевской области. Экстренные службы системы МВД без остановки помогают в восстановлении поврежденных объектов и поддерживают людей, которые страдают из-за российских ударов, за прошедшую неделю ГСЧС осуществила более 6000 выездов на ликвидацию чрезвычайных происшествий, сообщает министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в своем официальном Telegram-канале.

В пунктах несокрушимости дежурят психологи ГСЧС и полиции, которые помогают гражданам справиться со стрессом. В наиболее пострадавших районах спасатели дополнительно развернули пневмокаркасные модули во дворах многоэтажек. Там тоже можно согреться, получить консультацию и необходимую помощь.

"В столице ГСЧС установила генераторы для аварийного питания жилых домов, где восстановление еще продолжается. Дополнительные генераторы перебросили из других регионов – чтобы не ждать, а сразу реагировать на потребности. Для этого в ГСЧС создали отдельный энергетический отряд", – отметил Игорь Клименко.

Параллельно полиция и спасатели поддерживают людей, которые оказались в сложных обстоятельствах из-за непогоды. На автодорогах и улицах населенных пунктов увеличено количество патрулей полиции.

Министр внутренних дел напомнил, что если нужна помощь спасателей, полиции, медиков или газовой службы, а мобильная связь работает с перебоями – воспользуйтесь официальным приложением 112 Ukraine. Оно работает через Wi-Fi в пунктах несокрушимости, укрытиях, больницах и других местах с доступом к интернету.

Впереди еще как минимум неделя сильных морозов. Поэтому наша работа сейчас сосредоточена на главном: чтобы люди прошли этот период в безопасности и с поддержкой.

"Службы МВД работают в усиленном режиме. Мы рядом. И делаем все, чтобы помощь была своевременной", – подчеркнул глава МВД.