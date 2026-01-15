Служба 112 будет помогать украинцам во время ЧС в энергетике: о чем можно будет узнать

Линия 112 работает в режиме приема сообщений об отсутствии тепло-, водо- и электроснабжения.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в своем официальном Telegram-канале.

"Мы привлекли к работе дополнительных операторов, чтобы оперативно обрабатывать не только обращения в экстренные службы – спасателей, полиции, медицинской помощи или газовой службы, но и получать информацию о критической ситуации в домах граждан", – отметил Клименко.

Он отметил, что эти данные операторы безотлагательно передают в штаб по ликвидации последствий российских обстрелов энергетических объектов в городе Киеве и комиссии ТЭБ и ЧС для быстрой организации помощи людям в нынешних сложных условиях.

"Операторы будут предоставлять информацию о ближайшем "пункте несокрушимости" или местах обогрева. И при необходимости направлять экипажи экстренных служб", – добавил министр внутренних дел Украины.

Клименко напомнил, что даже при отсутствии мобильной связи можно обратиться на 112. Для этого подключитесь к сети WI-Fi (доступно в "пунктах несокрушимости", торговых центрах, медицинских учреждениях и т.д.), загрузите приложение 112 Ukraine и авторизуйтесь. А еще лучше – заблаговременно установите приложение.