В 2025 году в Беларусь пытались сбежать вдвое больше мужчин призывного возраста, чем за три года большой войны: приведены цифры

В 2025 году в Беларусь пытались сбежать вдвое больше мужчин призывного возраста, чем за три года с начала полномасштабного вторжения. В частности, с 1 января по 1 августа этого года 911 военнообязанных хотели незаконно пересечь границу вне пунктов пропуска.

Об этом сообщает "Следствие.Инфо" по результатам информационного запроса в Государственную пограничную службу Украины. Отмечается, что в 2024 году таких желающих было 336, в 2023-м – 26, а в 2022-м – 61.

"С 1 января по 1 августа 2025 года пересечь границу с Беларусью вне пунктов пропуска пытались по меньшей мере 911 мужчин – о таком количестве задержанных отчитываются пограничники", – говорится в сообщении.

Это в два раза превышает показатели за 2022, 2023 и 2024 годы вместе взятые. Так, в 2022 году Госпогранслужба зафиксировала 61 задержанного (все на Волыни). В 2023-м количество нарушителей на украинско-белорусской границе уменьшилось до 26 (24 на Волыни и 2 на Ровенщине).

Впрочем, уже в 2024 году цифры резко возросли – было задержано 336 мужчин (164 на Ровенщине, 112 на Житомирщине, 58 на Волыни и 2 на Киевщине). Больше всего случаев незаконного пересечения в направлении Беларуси зафиксировали на Ровенщине – за время полномасштабной войны здесь задержали 531 человека.

На Житомирщине пограничники остановили 484 мужчин, на Волыни – 281, а на Киевщине – 38. Стоит отметить, что именно Волынь была единственным регионом, откуда в первый год большой войны пытались попасть в Беларусь.

Напомним, ранее спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказывал, что с начала 2025 года тысячи украинских мужчин пытались незаконно выехать из Украины. При этом количество таких нарушителей растет несмотря на существование админответственности. По словам Демченко, некоторых нарушителей пограничники задерживали уже по несколько раз.

Как писал OBOZ.UA, 25 августа стало известно, что в Верховной Раде появился законопроект, который предусматривает ослабление ограничений на выезд за границу для части мужчин, которые еще не достигли 25-летнего возраста и не подлежат призыву в текущем или следующем годах.

