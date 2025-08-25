Некоторых задерживали по несколько раз: в ГПСУ рассказали, сколько людей пытались незаконно выехать из Украины

С начала 2025 года тысячи украинцев попытались незаконно выехать из Украины. При этом количество таких нарушителей растет, несмотря на существование админответственности.

Некоторых нарушителей пограничники задерживали уже по несколько раз. Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Демченко подчеркнул, что проблема незаконного пересечения границы остается для ГПСУ очень серьезной.

Только в этом году при попытке выехать из Украины в нарушение действующего законодательства пограничники задержали более 13 тысяч граждан нашего государства.

В ГПСУ отмечают тенденцию к росту количества таких попыток. И штрафы для задержанных не всегда убеждают людей не повторять правонарушение.

"Даже административные санкции не всегда становятся сдерживающим фактором: некоторых граждан задерживали по несколько раз – от трех до десяти и более", – отметил Демченко.

Между тем 21 августа стало известно, что Кабмин предлагает новое наказание за побег за границу. В правительственном законопроекте, который должен быть внесен в Верховную Раду Украины, планируют прописать:

передачу пограничникам все дела относительно незаконного выезда военнообязанных;

установление уголовной ответственности за нарушение правил пересечения границы, повреждение пограничных объектов или попытку выехать вне пунктов пропуска.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что нацполиция в Запорожье разоблачила схему побега мужчин за границу. К ее организации причастна адвокат.

Также СБУ и Нацполиция задержали семерых организаторов "схем" для уклонистов. Кто-то предлагал "клиентам" оформление фиктивных справок, а кто-то "специализировался" на организации "экстрим-туров" по "форсированию" Тисы.

