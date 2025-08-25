В Раде зарегистрировали законопроект о разрешении на выезд за границу мужчинам до 25 лет: что известно

В Верховной Раде появился законопроект, который предусматривает ослабление ограничений на выезд за границу для части мужчин. Документ предлагает разрешить покидать страну тем, кто еще не достиг 25-летнего возраста и не подлежит призыву в текущем или следующем годах.

Инициатива принадлежит группе народных депутатов, среди которых Федор Вениславский, Александр Федиенко и Александр Завитневич. Они зарегистрировали законопроект №13685 о внесении изменений в Закон "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" относительно временного ограничения права на выезд из Украины для призывников и военнообязанных на период действия военного или чрезвычайного положения.

В чем суть нового законопроекта

Депутаты отметили, что запрет на выезд и свободное передвижение через государственную границу создает социальные проблемы и подталкивает к незаконным схемам обхода правил. По их мнению, разрешение на выезд для тех, кто не подлежит мобилизации, не снизит обороноспособность страны.

"Этот запрет провоцирует поиск путей его обхода, которые обычно связаны с нарушением закона. Таким образом, необходимость пересмотра правил выезда за границу призывников и военнообязанных, не достигших возраста призыва, является очевидной и не создает существенных угроз с точки зрения обеспечения обороноспособности Украины", – отметили инициаторы законопроекта.

Однако важно учитывать, что для мужчин, которым исполняется 25 лет в текущем или следующем годах, ограничения будут оставаться в силе. Это, по словам авторов, обезопасит от возможных злоупотреблений правом на выезд.

Что предлагается в законопроекте

Изменения предусматривают дополнение статьи 6 закона "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины". В новой редакции подчеркивается, что ограничения на выезд не применяются к тем, кто еще не достиг возраста призыва в ближайшие годы.

"На период действия в Украине или в отдельных ее местностях военного или чрезвычайного положения также может быть временно ограничено в соответствии с законом право на выезд из Украины для призывников, военнообязанных и резервистов.

Указанное временное ограничение права на выезд из Украины не может устанавливаться в отношении призывников и военнообязанных, которые не подлежат призыву на военную службу по мобилизации в текущем и следующем годах в связи с недостижением ими возраста призыва на военную службу по мобилизации", – говорится в дополнении.

Кроме того, уточняется, что военнослужащие могут пересекать границу на общих основаниях, если "иное не установлено законом".

Что предшествовало

Президент Владимир Зеленский в выступлении на Украинском молодежном форуме "2025: Молодежь Здесь!" заявил, что в Украине могут позволить беспрепятственно выезжать за границу мужчинам в возрасте до 22 лет. Это поможет почувствовать больше свободы и больше уверенности украинским семьям. Проработать соответствующий механизм поручено Кабинету министров вместе с военным командованием.

Сейчас ограничения по выезду касаются всех мужчин от 18 до 60 лет, даже тех, кто по закону не может быть мобилизованным. К этой категории относятся юноши, которым еще не исполнилось 25 лет, однако они все равно не имеют права пересекать границу.

Исключение сделано только для двух групп: военных-контрактников моложе 25 лет и студентов украинских вузов 18-22 лет, которые учатся на дневной форме образования получают степень высшего образования бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления) в учреждениях высшего образования Украины государственной или коммунальной формы собственности, участвуют в международных образовательных программах и направляются на обучение в иностранные учебные заведения.

Из-за действующих запретов многие мужчины 18-24 лет, которые жили или учились за пределами Украины, не могут вернуться домой. Они опасаются, что после посещения семей не смогут снова выехать.

Родители, в свою очередь, часто вынуждены отправлять сыновей за границу еще в 17 лет, поскольку понимают, что после 18 лет это станет невозможным. Следовательно, наблюдается рост количества школьников, которые продолжают обучение за пределами Украины, чтобы избежать дальнейших ограничений.

Как сообщал OBOZ.UA, Кабинет министров Украины предлагает внести изменения в закон о мобилизации, которые будут касаться студентов и работников образования. В частности, предлагается оставить отсрочку только для тех студентов, кто начал обучение не позднее года достижения предельного возраста отправления на прохождение военной службы.

