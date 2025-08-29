Ужасный удар РФ по Киеву: выяснились имена погибших. Фото

В ночь на четверг, 28 августа, Россия нанесла мощный ракетный удар по Киеву. Жертвами атаки российских террористов стали более двух десятков человек, среди них – дети, студенты, врачи и деятели культуры. Только в пятиэтажке, где от удара сложился целый подъезд, погибли 23 человека.

Стали известны некоторые имена погибших, чьи жизни оборвали российские захватчики. Их обнародовал в Facebook мемориальный проект "Их убила Россия".

Первые имена украинцев, жизнь которых оборвали российские террористы

2-летняя Ангелина и ее 24-летняя мама Надежда.

17-летняя Марина Гришко, студентка Киевского энергетического профессионального колледжа.

14-летний Назарий Коваль, школьник.

Елена Чалая. Она получила осколочные ранения в результате ракетного удара, когда шла в укрытие.

Вера Тулупова – участница Ансамбля народной песни и бытового танца "Громица".

Яна Шаповал – мать 10-летнего мальчика.

Оксана Процюк – врач физической и реабилитационной медицины, невролог.

Одними из первых известных жертв стали двухлетняя Ангелина и ее 24-летняя мама Надежда. Их смерть является олицетворением жестокости россиян, которые цинично убивают украинцев, уничтожая целые семьи.

Среди погибших – 14-летний Назарий Коваль, ученик 8-Б класса киевского лицея №127. Для одноклассников и учителей его потеря стала неописуемым ударом. "Назарий был светлым, жизнерадостным ребенком, который мечтал и строил планы на будущее. Его жизнь оборвала жестокая война", – написали о Назарии в лицее.

Еще одной жертвой стала 17-летняя Марина Гришко, студентка третьего курса энергетического колледжа. Отец девушки — военный, который вместе с женой пережили самые страшные минуты в жизни, когда узнавали тело погибшей дочери.

Марину знали нежной, творческой и очень светлой личностью. Преподаватели и друзья рассказали, что она всегда вдохновляла, находила доброе слово для каждого и видела красоту даже в мелочах.

От действий российских террористов погибла Елена Чалая. Она получила осколочные ранения, когда бежала в укрытие во время атаки. Женщина жила в Голосеевском районе столицы.

Подруги описывают Елену как жизнерадостного человека, который всегда поддерживал других, помогал пожилым соседям и дарил людям тепло. Ее внезапная смерть стала страшным потрясением для родных и знакомых.

Среди погибших оказалась и Вера Тулупова, которую называли хранительницей Ансамбля народной песни и бытового танца "Громица". В коллективе ее вспоминают как очаровательную женщину и невероятно талантливого человека.

"Это невосполнимая потеря для народного любительского искусства Киева. Вера Алексеевна была сердцем Громицы, душой коллектива", – говорят участники ансамбля.

Во время удара погибла и киевлянка Яна Шаповал. Она вместе с мужем и сыном жила на пятом этаже дома, оказавшегося под вражеским обстрелом. Спасти удалось ее мужа и 11-летнего сына Максима, они находятся в больнице.

Также стало известно о смерти врача-невролога городской клинической больницы №1 Оксаны Процюк. Коллеги называли ее чрезвычайно преданным своей профессии специалистом, которая всегда была рядом, когда нужна была помощь.

"Оксана Николаевна была не только хорошим врачом, профессионалом своего дела, очаровательной женщиной, заботливой женой и мамой, гордостью нашего коллектива, но и настоящим другом для нас, поддержкой для своих пациентов! Ее честность, доброта, искренность, ответственность, забота и мудрость были примером для коллег! Она не просто направляла нашу команду, а вдохновляла нас каждый день! Ее путь был полон любви к жизни и стремление помочь каждому, кто обращался", — рассказали коллеги погибшей.

Судьба 8 человек до сих пор остается неизвестной. 53 человека получили ранения. Спасательные работы на месте прилета завершены.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 28 августа Россия совершила очередное военное преступление, осуществив массированный удар по Киеву. Захватчики атаковали столицу "Шахедами", крылатыми и баллистическими ракетами, в том числе "Кинжалами". Последствия атаки фиксируют в 20 локациях, повреждено до 100 объектов, разрушен подъезд многоэтажки в Дарницком районе столицы. Известно о 22 погибших, среди них четверо детей. Среди более 40 пострадавших 10 детей.

