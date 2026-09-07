Урожай есть всегда: названы самые простые в уходе фруктовые деревья

Выращивание фруктовых деревьев часто кажется сложной задачей, особенно для тех, кто только начинает заниматься садоводством. Однако существуют виды и сорта, которые не требуют постоянного внимания, сложной обрезки или большого опыта.

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Среди них есть деревья, способные хорошо переносить различные погодные условия, противостоять болезням и даже самостоятельно опыляться. Эксперты из Martha Stewart назвали семь вариантов, которые могут стать удачным выбором для начинающих садоводов.

Груша

Грушевые деревья считаются достаточно выносливыми и способными приспосабливаться к различным климатическим условиям. Они лучше многих других плодовых культур переносят прохладную погоду и при благоприятных условиях могут давать щедрые урожаи. Для начинающего садовода это важное преимущество, ведь дерево не требует чрезмерно сложного ухода.

Первые плоды, в зависимости от сорта и возраста саженца, можно получить примерно через три-семь лет. Если приобрести в питомнике уже более взрослое дерево, ждать урожая придется меньше.

Отдельно специалисты советуют обратить внимание на грушу Киффер. Она способна самоопыляться, хотя соседнее дерево другого сорта может существенно повысить урожайность. Для нормального развития груши требуется солнечное место и хорошо дренированная почва.

Яблоня

Для небольшого участка одним из самых удобных вариантов станет колонновидная яблоня. Такие деревья специально выводились с компактной формой, поэтому они занимают значительно меньше места, чем традиционные яблони. Небольшие размеры также упрощают обрезку, уход и борьбу с возможными вредителями.

Плодоносить колоновидные яблони могут начать примерно через два-четыре года после посадки. При этом нужно учитывать особенности конкретного сорта: некоторые деревья способны самоопыляться, а другим требуется другой сорт яблони поблизости.

Такие деревья можно выращивать даже в больших контейнерах на открытом воздухе. В то же время им необходим период зимнего охлаждения, поэтому держать яблоню постоянно в тёплом помещении не стоит. После укоренения дерево может давать урожай каждый год.

Инжир Чикаго Харди

Инжир привлекает садоводов своей устойчивостью ко многим заболеваниям и способностью к самоопылению. Он особенно хорошо себя чувствует в теплом климате, а после полного укоренения становится достаточно засухоустойчивым. Еще одно преимущество этой культуры – небольшая потребность в обрезке по сравнению со многими другими плодовыми деревьями.

Первого урожая обычно приходится ждать около трех-пяти лет. Инжир также отличается довольно быстрыми темпами роста.

Главной проблемой для более прохладных регионов является чувствительность многих сортов к низким температурам. В таких условиях одним из вариантов является сорт Chicago Hardy, который лучше приспособлен к холоду. Некоторые компактные разновидности инжира можно выращивать и в контейнерах.

Слива Стэнли

Сливовые деревья считаются выносливыми и неприхотливыми к условиям выращивания. Большинство сортов хорошо приспосабливается к различным регионам и требует меньше формирующей обрезки, чем многие другие плодовые культуры.

При надлежащем уходе первые сливы можно собрать примерно через три года, хотя отдельным деревьям для вступления в плодоношение требуется до пяти лет.

Сорт Stanley особенно удобен для начинающих, поскольку способен к самоопылению. В то же время посадка нескольких деревьев может положительно повлиять на количество будущего урожая. Весной слива также привлекает пчел и бабочек своими цветами, поэтому она может быть полезна не только с точки зрения плодоношения.

Лимон Мейера

Интересный вариант для тех, кто хочет выращивать фруктовое дерево не только в саду, но и в домашних условиях. Это растение имеет компактные размеры, хорошо растет в больших контейнерах и при правильном уходе может плодоносить в течение года.

Первые лимоны часто появляются примерно через два года после посадки, а в случае привитого взрослого саженца это может произойти еще раньше. Дополнительное преимущество заключается в том, что дерево самоопыляемое, поэтому для получения плодов не нужно иметь несколько растений.

В помещении дереву необходимо обеспечить много прямого солнечного света. Зимой, когда естественного освещения недостаточно, растению может потребоваться дополнительная подсветка. Плоды имеют более мягкий и несколько более сладкий вкус, чем традиционные лимоны, поэтому их используют в различных блюдах и напитках.

Пакистанская шелковица

Шелковица сорта "Pakistan" отличается высокой устойчивостью к неблагоприятным условиям. Она способна переносить как сильную жару, так и холод, а также демонстрирует устойчивость к засухе и некоторым вредителям.

Дерево самоопыляемое и растет довольно быстро. Первые значительные урожаи можно получить уже через два-три года. Плоды этой разновидности особенно крупные – их длина может достигать около 10 сантиметров.

Еще одно преимущество – способность шелковицы создавать густую тень. Поэтому взрослое дерево может стать не только источником ягод, но и естественным укрытием для других растений, которые лучше чувствуют себя без палящего солнца.

Бузина канадская

Является местным растением для значительной части центральных и восточных районов Северной Америки. Именно это происхождение делает ее менее требовательной в регионах с соответствующими природными условиями, ведь местные растения обычно хорошо приспособлены к особенностям своей среды.

Культура известна устойчивостью к заболеваниям и хорошо развивается на влажных почвах. Ей могут подходить даже участки, где периодически скапливается вода, например, возле водоемов или в местах с повышенной влажностью.

Хотя некоторые сорта способны к самоопылению, для более стабильного плодоношения рекомендуется высаживать не менее двух растений. Весной бузина также обладает декоративным преимуществом – она покрывается многочисленными белыми цветами, которые придают саду привлекательность.

В целом выбор неприхотливого фруктового дерева зависит не только от его способности плодоносить, но и от климата, почвы, площади участка и доступного освещения. Для небольшого сада удобными могут быть компактные яблони или контейнерные сорта, тогда как для просторного участка подойдут более крупные деревья.

OBOZ.UA писал о советах садоводов, какие деревья не следует сажать осенью.

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