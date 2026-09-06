Какие фруктовые деревья нельзя сажать осенью: они погибнут

Ранняя осень – активный сезон для работ в саду. Жара уже не досаждает растениям, а почва еще теплая и мягкая, что способствует их активному росту. Казалось бы, самое время сажать новые деревья.

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Однако этот период подходит не для всех плодовых видов. Некоторые молодые саженцы до наступления морозов могут не успеть хорошо укорениться, из-за чего первая зима станет для них серьезным испытанием. С какими посадками лучше подождать до весны, рассказало издание VSN.

Абрикос

В местностях с мягкими зимами осенняя посадка абрикоса может пойти дереву на пользу: более прохладная погода снижает стресс, а корневая система продолжает развиваться. В то же время в регионах с сильными морозами высаживать абрикос осенью рискованно. Молодой саженец может не успеть достаточно окрепнуть до наступления холодов и пострадать от холода.

Персик

Персиковые деревья достаточно требовательны к срокам посадки. Если посадить их осенью в местности с холодными зимами, корневая система может не успеть прижиться, и саженец рискует погибнуть. Лучшим вариантом считается ранняя весенняя посадка, когда дерево еще находится в состоянии покоя. Так у него будет весь теплый сезон, чтобы нарастить корни и подготовиться к первой зиме.

Инжир

Для инжира оптимальным периодом посадки считается конец весны или начало лета, когда земля уже достаточно прогрелась. В теплых условиях дерево активно формирует корни и новые побеги, благодаря чему к наступлению холодов успевает окрепнуть. При осенней посадке молодой инжир может не успеть сформировать достаточно развитую корневую систему до наступления морозов. Сильное похолодание может повредить и надземную часть саженца. Зато хорошо укоренившееся дерево имеет гораздо больше шансов пережить зиму и возобновить рост весной.

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