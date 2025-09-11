Уровень опасности желтый: синоптики сказали, где в четверг пройдут сильные дожди с грозами

В четверг, 11 сентября, в Украине ожидается по настоящему осенняя погода. В некоторых областях пройдут сильные дожди с грозами и ветром.

Кое-где синоптики прогнозируют первый уровень опасности (желтый). Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"В западных областях, кроме Закарпатья, порывы ветра 15-20 м/с. Днем 11 сентября на Закарпатье и Прикарпатье, ночью 12 сентября в западных областях значительные дожди (I уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении.

Также возможна переменная облачность. В западных областях умеренные, днем на Закарпатье и Прикарпатье значительные дожди, местами с грозами. На остальной территории без осадков.

Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с, на западе страны , кроме Закарпатья, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 10-15°С, на западе и юге страны 14-19°С. Днем 22-27°С, в западных областях 19-24°С.

В Киеве и области синоптики прогнозируют переменную облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 10-15°, днем 22-27°С. В Киеве ночью 12-14°, днем 22-24°С.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что в Украине 11 сентября ожидается погодная аномалия. В целом по стране будет переменная облачность, а в западных областях, на Закарпатье и Прикарпатье значительные дожди, местами с грозами. На остальной территории без осадков.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом на этой неделе, вплоть до пятницы, 12 сентября, в Украине ожидаются дожди, местами с грозами. Также в целом будет облачно с прояснениями.

Также напомним, что климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

