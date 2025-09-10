Часть Украины накроют дожди: синоптик рассказала, где ждать непогоды в четверг. Карта

В Украине 11 сентября ожидается погодная аномалия. В целом по стране будет переменная облачность, а в западных областях, на Закарпатье и Прикарпатье значительные дожди, местами с грозами. На остальной территории без осадков.

Видео дня

Восточный ветер не превысит 5-10 м/с, но на западе страны (кроме Закарпатья) он поднимется до 15-20 м/с. Об этом рассказала известный украинский синоптик Наталья Диденко.

Какая аномалия ждет украинцев

"Очень интересной метеорологической особенностью 11 сентября является то, что самыми холодными регионами Украины будет собственно юг и Закарпатье. Хотя обычно, вы же понимаете, юг и Закарпатье – это традиционно самые теплые регионы", – отметила она.

По словам синоптика, дождливую, ветреную и прохладную погоду в западных областях Украины обусловит атмосферный фронт.

"Дожди местами, особенно в Карпатах, могут быть сильными! Температура воздуха составит от +17 до +22 градуса", – предупредила Наталья Диденко.

Причем температура воздуха в большинстве областей в течение дня составит от +23 до +28 градусов. В Киеве, как отметила синоптик, будет "без дождя, с солнышком, днем воздух прогреется до +24 градусов".

Что ожидает нас в последующие дни

"В дальнейшем дождей в Украине будет мало, разве что на крайнем западе, температура воздуха в течение дня не будет опускаться ниже +20 градусов. Не забываем о туманах, дорогие водители и дорогие пешеходы", – предупредила Наталья.

Она посоветовала "гулять побольше, тренироваться любым способом", однако не из-за погоды, а из-за неутешительного прогноза военных о том, что российские агрессоры зимой будут бить по энергетике страны. Может быть, что "вдруг зимой придется ходить пешком на высокие этажи", поэтому синоптик советует тренироваться.

Предупреждение об опасных явлениях в Украине

В свою очередь Укргидрометцентр дал на 11 сентября для западных областей (кроме Закарпатья) "предупреждение об опасных метеорологических явлениях".

Вышеупомянутые порывы ветра до 15-20 м/с на Закарпатье и Прикарпатье ожидаются не только днем 11 сентября, но и ночью 12 сентября. Это первый, то есть "желтый уровень опасности", считают специалисты.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом на этой неделе, вплоть до пятницы, 12 сентября, в Украине ожидаются дожди, местами с грозами. Также в целом будет облачно с прояснениями.

Также напомним, что климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!