Умеров заявил о завершении первого этапа реформы ВЛК: что изменится для военнообязанных

Министр обороны Рустем Умеров сообщил о завершении первого этапа реформы военно-врачебных комиссий. С 1 апреля все ВЛК обязаны оформлять выводы о военнообязанных гражданах в электронном виде, а документы будут храниться в реестрах.

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Система запуска готовилась с 1 марта, а работники ВЛК регистрировались в е-кабинете и проходили обучение. Умеров на своей Facebook-странице отметил, что наиболее активно к переходу присоединились команды из Днепропетровской, Харьковской, Винницкой, Львовской и Хмельницкой областей.

Что меняется для военнообязанных после реформирования ВЛК:

создание выводов ВЛК исключительно онлайн – быстро, прозрачно, без бюрократии и коррупционных рисков;

информация автоматически попадает в реестр Оберіг;

данные о пригодности или непригодности и дата прохождения комиссии скорее появятся в приложении Резерв+;

теперь нет необходимости лично нести документы в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки, ходить по кабинетам и сидеть в очереди.

По словам министра, реформа ВЛК является лишь частью большой трансформации, которую Минобороны реализует совместно с Министерством здравоохранения, Генеральным штабом ВСУ и международными партнерами – при поддержке правительств Великобритании и Германии, Офиса эффективного регулирования BRDO и Программы Специального советника по обороне.

"В январе мы запустили электронные направления на ВЛК в приложении Резерв+ - это уже работает. А теперь сделали следующий важный шаг", — добавил Умеров.

Как сообщал OBOZ.UA, в рамках реформы военно-врачебной комиссии в Украине также начат процесс анонимизации прохождения ВЛК. Ожидается, что подобная процедура снизит коррупционные риски.

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