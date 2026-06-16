Умер народный депутат трех созывов и экс-вице-премьер Сергей Осыка: чем он еще запомнился. Фото

Во вторник, 16 июня, стало известно о смерти народного депутата Украины IV, V и VI созывов Сергея Осыки. Он был одним из ученых, которые готовили проект нашей Конституции к голосованию в сессионном зале.

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Сергею Осыке в марте исполнился 71 год. Об этом сообщили на странице Верховной Рады Украины в Facebook.

Осыка занимал должность вице-премьер-министра. Во время работы в Верховной Раде был членом Комитета по вопросам правовой политики, заместителем главы Комитета по вопросам финансов и банковской деятельности, заместителем главы Комитета по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления, первым заместителем главы Комитета по вопросам экономической политики.

За свою государственную деятельность награжден орденом "За заслуги" III степени и орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

"Искренние соболезнования родным и близким, друзьям, коллегам и всем, кто знал и уважал Сергея Осыку. Вечная память", – говорится в сообщении ВР.

Что еще известно об Осыке

Сергей Осыка родился 27 марта 1955 года в Киеве. В разные годы он занимал должности, связанные с внешнеэкономической политикой Украины. В 1991–1992 годах был главным консультантом Комиссии Верховной Рады Украины по иностранным делам.

С ноября 1992 по сентябрь 1993 года работал советником премьер-министра Украины по вопросам внешнеэкономических связей. С сентября 1993 года Осыка был первым заместителем министра, а с октября 1993 года – заместителем министра внешних экономических связей Украины

В 1994–1995 годах он возглавлял Министерство внешних экономических связей, с января по июль 1995 года работал вице-премьер-министром Украины по вопросам внешнеэкономической деятельности, а с 1995 по 1999 год был министром внешних экономических связей и торговли.

Позже Осыка представлял Украину на дипломатической службе и был народным депутатом Украины IV, V и VI созывов.

В 1999–2002 годах был советником президента Украины. После этого, до января 2005 года, оставался внештатным советником главы государства.

Сергей Осыка был членом Совета Национального банка Украины (октябрь 2000 – февраль 2005); членом политисполкома партии "Единая Украина" (с июля 2004 года) и членом партии ВО "Батькивщина" (2006-2010).

Как сообщал OBOZ.UA, 10 июня стало известно о смерти народного депутата Украины II созыва Вячеслава Бельского. Он был одним из тех, кто голосовал за принятие Конституции Украины, чем внес свой вклад в становление украинской государственности.

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