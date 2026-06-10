Умер один из народных депутатов, который голосовал за принятие Конституции Украины. Фото

В среду, 10 июня, стало известно о смерти народного депутата Украины II созыва Вячеслава Бельского. Он был одним из тех, кто голосовал за принятие Конституции Украины, чем сделал свой вклад в становление украинской государственности.

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Об этом сообщили на странице Верховной Рады Украины в Facebook. В парламенте Бельский работал в Комитете по вопросам агропромышленного комплекса, земельных ресурсов и социального развития села.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким, друзьям, коллегам и всем, кто знал и уважал Вячеслава Бельского. Вечная память", – сказано в сообщении.

Что известно о Бельском

Вячеслав Бельский родился 4 мая 1954 года в селе Сасовка Компанеевского района Кировоградской области. По специальности – ученый-агроном, возглавлял колхоз "Украина" в Васильевском районе Запорожской области. Именно оттуда, по Васильевскому избирательному округу №189, его избрали народным депутатом.

28 июня 1996 года, после многих месяцев ожесточенных дебатов, ночных сессий и компромиссов, Верховная Рада приняла Конституцию Украины. Бельский, который входил во фракцию коммунистов, был среди 315 депутатов, проголосовавших "за".

После завершения депутатских полномочий в 1998 году он продолжил работу на государственной службе и в хозяйственном секторе. В частности, был начальником Главного управления контроля за производством спирта, алкогольных напитков и табачных изделий Государственного комитета Украины по монополии на производство и оборот спирта, алкогольных напитков и табачных изделий. Также занимал должность начальника Главного управления государственной политики и внешнеэкономических связей Государственного департамента регулирования производства и оборота алкоголя и табака.

С июля 2001 по ноябрь 2002 года Бельский был председателем Васильевской районной государственной администрации Запорожской области. Кроме того, он был генеральным директором ПО "Энергохим".

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