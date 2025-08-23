Умер известный российский пропагандист, которого Украина обменяла в 2019 году: его обвиняли в госизмене

В возрасте 58 лет умер известный российский пропагандист Кирилл Вышинский. В Украине его обвиняли в государственной измене.

Пропагандиста отправили в РФ 2019 году в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной. Об этом пишет ряд российских СМИ.

Причина смерти

По информации российских журналистов, Вышинский умер в Москве "после тяжелой болезни" в возрасте 58 лет. Точная причина смерти официально не называется. В сообщениях российских СМИ без уточнения диагноза просто указана "тяжелая болезнь" в качестве причины смерти.

Некоторые кремлевские пропагандисты указывают, что Вышинский долгое время боролся с "серьезным диагнозом". При этом никаких подтверждений и конкретных болезней в СМИ не называют.

Что известно о пропагандисте

Кирилл Вышинский с 2014 по 2018 год возглавлял портал "РИА Новости – Украина". В мае 2018 года он был арестован в Киеве по обвинению в государственной измене и поддержке самопровозглашенных республик "Л/ДНР". По версии обвинения, он проводил информационные спецоперации в интересах РФ и публиковал материалы антиукраинской направленности.

Вышинский провел в заключении почти полтора года и был освобожден в сентябре 2019 года в рамках обмена между Россией и Украиной. После возвращения в РФ он стал исполнительным директором медиагруппы "Россия сегодня". С 2020 года вел авторскую программу на телеканале "Россия-24", а с 2023 года стал главным редактором Радио Sputnik.

Что предшествовало

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, ряд российских пропагандистов и сотрудников оккупационных администраций на захваченных территориях погибли или получили ранения при различных обстоятельствах. Стоит отметить, что обстоятельства смертей многих российских пропагандистов часто остаются не до конца ясными, а информация о них поступает в основном из непроверенных источников, которые могут давать разные версии событий.

