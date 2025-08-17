Одна культура на двоих с Россией: пропагандист Shaman выступил в Северной Корее и заставил Ким Чен Ына аплодировать стоя

Российская поп-пропаганда вышла на новый уровень – теперь она покоряет не только внутреннюю аудиторию, но и мировых "коллег по цеху". Певец Shaman (Ярослав Дронов), который в Кремле уже давно получил статус "главного голоса патриотизма", выступил в столице Северной Кореи. И не просто выступил, а поразил самого Ким Чен Ына так сильно, что тот поднялся со своего кресла и начал аплодировать стоя.

Видео дня

Концерт, посвященный 80-летию освобождения Корейского полуострова от японского господства, прошел во дворце спорта Пхеньяна, пишут росмедиа. Официальное медиа КНДР – Корейское центральное информационное агентство – сообщило, что мероприятие "вписало очередную страницу в летопись нерушимой корейско-российской дружбы". И действительно: где еще можно увидеть, как диктатор, управляющий страной с минимальным доступом к интернету, поднимается под песню российской эстрады, написанную в духе советского пафоса?

Программу концерта формировали с учетом "особой атмосферы". На сцену выходили не только российские исполнители, но и творческие коллективы Министерства обороны РФ – ансамбль "Красная звезда" Ракетных войск стратегического назначения и ансамбль Воздушно-десантных войск. Очевидно, в Кремле решили доказать: их армия может не только воевать, но и петь. По крайней мере, если это нужно для дружеских отношений с еще одним авторитарным союзником.

Главным героем вечера стал, конечно, Shaman. Его песня "Встанем" вызвала эффект домино: первым поднялся Ким Чен Ын, за ним – весь зал. А дальше пошли аплодисменты, которые пропаганда назвала "восторженными и благодарными". После такого осталось только ждать новых титулов: "соловей Кремля" уже звучит, теперь, возможно, его признают "голосом Азии" или диктатуры.

Особый колорит событию придало присутствие председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина. Его лицо, тщательно зафиксированное камерами, должно было стать доказательством того, что Россия и КНДР не только сотрудничают политически, но и развивают "общее культурное пространство".

Интересно, что песню "Встанем" в КНДР уже исполняли раньше, но тогда слушателем был диктатор Владимир Путин. С тех пор композицию там называют "русским шедевром".

Стоит отметить, что Shaman является одним из ключевых исполнителей, которых использует российская власть для оправдания вооруженной агрессии и формирования положительного образа оккупантов. В 2022 году он записал видео, где восхвалял военных РФ, а в феврале 2023-го Z-певец выступил во временно оккупированной части Херсонщины, где хотел популяризировать идеи путинского режима. Из-за такой деятельности Служба безопасности Украины объявила о подозрении артисту.

Кроме того, Shaman стал главным "символом спецоперации" и реальной Z-звездой музыкального шоу-бизнеса военного времени. Исполнителю удалось получить популярность после начала полномасштабного вторжения, а его патриотические композиции "Да, я русский", "Исповедь", "Моя Россия" и тому подобные становились хитами в РФ. К тому же на всех концертах певца присутствует большое количество российской национальной символики, что помогает развивать пропагандистскую кампанию Путина и максимально поощрять молодежь присоединяться к армии.

Ранее OBOZ.UA писал, что СБУ сообщила о подозрении артисту Shaman, который крутит роман с "любовницей" диктатора. Он является одним из ключевых исполнителей, которых использует российская власть для оправдания вооруженной агрессии и формирования положительного образа оккупантов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!