Украину снова накроет пылью из Сахары: метеоролог назвал дату

В эти выходные, 6 и 7 апреля, в Европу снова придет теплый воздух с севера Африки, который принесет с собой мелкую пыль из Сахары. Ею второй раз накроет и Украину.

Об этом сообщил метеоролог BFMTV Гийом Сеше. По его данным, африканская пыль достигнет северо-западной части Украины 7 апреля.

Сеше показал карту, на которой указано, что 7 апреля пыль из Африки снова накроет страны Западной Европы – Чехию, Польшу, частично Словакию, а также северо-западную часть Украины.

"С таким динамичным южным потоком, идущим непосредственно из Африки, возвращение песка кажется неизбежным", – написал он.

В зависимости от погодных условий песок в небе и отложения на автомобилях могут быть более-менее заметными. Большое количество пыли может "ослабить солнечные лучи и способствовать образованию плотной завесы облаков, что, вероятно, замедлит повышение температуры", говорит метеоролог.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ряд регионов Украины 2 апреля наблюдал необычное природное явление – пыль из Сахары в воздухе. Порывы сильного ветра, также бушевавшие во вторник во всех областях, кроме восточных, разносили пыль и песок с бешеной скоростью.

– Пыль из Сахары может быть опасна для людей с респираторными заболеваниями, а также для детей и пожилых людей. Мы писали о том, как уберечься от нее.

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