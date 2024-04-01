Пыль из Сахары добралась до Украины: синоптики дали советы, как от него уберечься

Волна тепла, которая из западного Средиземноморья принесла нам аномально высокие температуры воздуха в последние дни, захватила еще пыль из Сахары. Жители западного региона могли наблюдать это явление еще вчера, а сегодня пыль из Сахары уже покрыла значительную часть нашей страны, из-за чего небо над нами стало тусклым.

Он может быть опасным для людей с респираторными заболеваниями, а также для детей и пожилых. Синоптикиня Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в комментарии OBOZ.UA дала советы, как уберечься от пыли.

"Во-первых, непосредственно, что он вреден таков, мы не можем сказать, он просто может определенный дискомфорт вызвать, особенно у людей, подверженных заболеваниям дыхательных путей или респираторным заболеваниям. Просто нужно поберечься, меньше находиться на открытом воздухе, по возможности закрывать окна", – сказала она.

Птуха уточнила, что к территории Украины переместилась чисто пыль – такие частицы, которые находятся больше в высших слоях атмосферы, чем там, где деятельность человека происходит.

"Конечно, все же определенная его часть оседает к людям ниже. Такая ситуация у нас еще продержится до завтра, а завтра уже постепенно воздушные потоки будут меняться с юго-западных, которые сейчас преобладают именно с юго-запада, то есть с территории Сахары к нам это пришло и будут меняться просто западными. Соответственно будет поступать также атмосферный фронт от запада, который уже принесет осадки, дожди завтра в западные области Украины. Это будет способствовать вымыванию этой пыли из атмосферы. В дальнейшем со среды уже по территории Украины более локальные, небольшие дожди могут быть, но постепенно все же это будет способствовать рассеиванию и вымыванию этой пыли", – объяснила она.

Синоптикиня также отметила, что такие погодные ситуации, учитывая изменение климата, будут периодически повторяться.

"Нечасто, раз в несколько лет, но эта пыль из Сахары до нас бывает доходит, чаще это обычно случается в странах Европы, особенно Италия прежде всего, во Франции ее часто встречают, там более интенсивные могут быть процессы. На территории Украины это чисто пыль больше в верхних слоях", – сказала она.

Наталья Птуха также уточнила, что для того чтобы людям уберечься от поражения этой пылью, стоит меньше находиться на открытом воздухе, если вы подвержены и чувствуете влияние этой пыли.

Также синоптикиня рекомендует включать воздухоочистители, если есть, и закрывать окна.

"В дальнейшем пыль постепенно будет отходить и вымываться из атмосферы с территории Украины. Поэтому больших беспокойств он не представляет, ни в коем случае это никакая не пылевая буря, это просто опыление воздуха", – резюмировала она.

Напомним, синоптики Укргидрометцентра сообщили, что в первые дни апреля в Украине будет держаться настоящая солнечная весенняя погода с температурой до +25 градусов. Однако 2 апреля ожидается понижение температуры воздуха до ночных -6 градусов, днем +23...+25. Уже со среды, 3 апреля, в значительной части областей ожидается похолодание и дождь. Лишь на юге страны будет сохраняться сухая погода.

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