Украину накрыла песчаная буря из Сахары: специалисты советуют плотно закрывать окна. Фото и видео

Ряд регионов Украины 2 апреля наблюдал необычное природное явление – пыль из Сахары в воздухе. Порывы сильного ветра, которые также бушевали во вторник во всех областях, кроме восточных, разносили пыль и песок с бешенной скоростью.

Очевидцы опубликовали фото и видео непогоды в Telegram. Многие пользователи соцсетей сравнивали явление с песчаной или пылевой бурей. Однако в Укргидрометцентре объясняли, что это не так.

В столице Украины Киеве сильный ветер сорвал с некоторых зданий кровлю, повалил деревья. Укргидрометцентр предупреждал, что вечером 2 апреля в Киевской области могут пройти грозы, в отдельных населенных пунктах – с градом.

І (желтый) уровень опасности из-за грозы (местами с градом) также был оглашен вечером во вторник в Житомирской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской областях.

В Киевской городской государственной администрации ранее предупреждали: из-за пыли качество воздуха могло ухудшиться.

Буря, которая подняла в воздух пыль, наблюдалась также на западе и юге Украины.

В Укргидрометцентре призывали украинцев не открывать окна, пока непогода не утихнет.

По состоянию на день 2 апреля над страной преобладали южные воздушные потоки, которые переносили пустынную пыль.

Однако синоптики отмечали, что вечером погода поменяется: придет атмосферный фронт с кратковременными дождями, а направление ветра с южного станет западным. "Это новая, свежая воздушная масса", – написали эксперты УкрГМЦ в Facebook.

В ночь на 3 марта пыль будет перемещаться в сторону Российской Федерации, добавили синоптики.

Как писал OBOZ.UA, загрязненность воздуха пылью из Сахары может быть опасным для людей с респираторными заболеваниями, а также для детей и пожилых. Синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха рассказывала, как уберечься от этого явления.

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