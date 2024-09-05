Украину постепенно затянет дождями: синоптики уточнили прогноз погоды на четверг, 5 сентября

Согласно последнему прогнозу синоптиков, в Украине 5 сентября переменная облачность. Также в большинстве центральных, южных областях и Крыму местами ожидается кратковременные дожди и грозы. На остальной территории будет без осадков.

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Как отмечает Укргидрометцентр, в четверг ветер будет северо-восточным и восточным, со скоростью всего 5-10 м/с. Но в южной части страны днем местами возможны порывы ветра до 15-20 м/с.

Температура в Украине ночью 14-19°, но днем воздух прогреется до 23-28°. Прохладнее будет в Карпатах, где ночью 8-13°, а днем 17-22°.

Аналогично погода будет и на Киевщине. Здесь также переменная облачность, без осадков, северо-восточный ветер не превысит 5-10 м/с.

Ночью в Киеве будет только 17-19°, но уже днем температура достигнет 26-28°.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве сентябрь 2024 года начался с температурного рекорда. Во вторник, 3 числа, воздух прогрелся до +24,5 градусов, что превысило предварительный показатель для этого дня 2015 года.

Но, как выяснилось, рекорды в чей день фиксировались не только в столице.

Напомним, август 2024 года в Киеве попал в тройку самых теплых с начала наблюдений. Кроме того, он вошел в двадцатку самых сухих с 1891 года в столице.

Более того, в Киеве лето 2024 года заняло второе место среди самых теплых с 1881 года. С июня по август было зафиксировано 18 температурных рекордов.

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