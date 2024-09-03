Второе место среди самых теплых с 1881 года: погодные итоги лета 2024 в Киеве

В Киеве лето 2024 заняло второе место среди самых теплых с 1881 года. С июня по август было зафиксировано 18 температурных рекордов.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Самым жарким и рекордным оказалось 16 июля.

"Погодные итоги календарного лета 2024 в столице. По данным наблюдений метеостанции ЦГО средняя температура воздуха нынешним летом в Киеве составила +23,0ºС, что на 2,6ºС превысило климатическую норму и обеспечило вторую позицию после лета 2010 года (23,7℃) среди самых теплых в столице с 1881 года. Наиболее положительное отклонение от климатической нормы было в июле (3,0℃)", – рассказали климатологи.

Как уточнили в ЦГО, холоднее всего было 14 августа, когда температура под утро опустилась до +13,4°С, а самым жарким и рекордным оказалось 16 июля, когда температура после полудня поднялась до +36,0°С. В течение лета было установлено 18 температурных рекордов, 14 из них в июле, остальные – в августе.

Количество осадков за лето на проспекте Науки составило 211 мм, или 107% среднемноголетних показателей. Больше всего их выпало в июне – почти две месячные нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, август 2024 года в Киеве попал в тройку самых теплых с начала наблюдений. Кроме того, он вошел в двадцатку самых сухих с 1891 года в столице.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!