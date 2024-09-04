В Киеве сентябрь начался с температурного рекорда: известны подробности

В Киеве сентябрь 2024 начался с температурного рекорда. Во вторник, 3 числа, воздух прогрелся до +24,5℃, что превзошло предыдущий показатель в этот день 2015 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Тепло пока не покидает город.

"Сентябрь в столице начался с температурного рекорда. По данным метеостанции ЦГО, 3 сентября в столице среднесуточная температура воздуха достигла +24,5℃, что на 0,6℃ превзошло предыдущий рекорд в этот день 2015 года. Климатическая норма превышена на 7,2℃", – говорится в сообщении.

Добавим, в Киеве и Киевской области в среду, 4 сентября, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +28°С.

Напомним, август 2024 года в Киеве попал в тройку самых теплых с начала наблюдений. Кроме того, он вошел в двадцатку самых сухих с 1891 года в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве лето 2024 года заняло второе место среди самых теплых с 1881 года. С июня по август включительно было зафиксировано 18 температурных рекордов.

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