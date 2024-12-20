Украину накроет новая волна осадков: в Гидрометцентре уточнили прогноз погоды на пятницу, 20 декабря

В пятницу, 20 декабря, в части Украины погода будет дождливая, а жителей других областей порадует зимнее солнце. При этом температура воздуха будет весенней.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре. По прогнозам синоптиков, кое-где воздух прогреется до +14.

На западе страны, а также Житомирской, Киевской и Черниговской областях днем пройдут небольшие дожди. А в Карпатах будет снег.

В остальных регионах – без осадков. В Приазовье и Крыму ночью и утром местами туман.

Ветер южный, в западных областях с переходом на северо-западный, с умеренной скоростью 5-10 м/с. Порывы ветра ожидаются в Карпатах, где ночью и утром местами они будут достигать 17-22 м/с.

Температура ночью будет колебаться от +4 до -1, по крайней мере и югу страны местами даже +5...+7.

Днем столбики термометров будут показывать +3...+8. А в центральных, южных областях и Крыму ожидается +9...+14 градусов.

В Киеве и области 20 декабря облачно с прояснениями, без осадков. Лишь днем местами по области пройдет небольшой дождь.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура ночью от +4 до 1 градуса мороза, днем +3...+8.

В Киеве ночью 0...+2, днем +4...+6.

Напомним, что в четверг, 19 декабря, вечером жители и гости Киева наблюдали необычайно красивое закат. Небо и облака над столицей стали "огненным" цветом.

Метеорологи предупреждают о снеголавинной опасности в Карпатах.

В связи с оттепелью, на высокогорье Ивано-Франковской области, ожидается значительная снеголавинная опасность, объявлен 3 уровень опасности – оранжевый.

Как сообщал OBOZ.UA, на выходных, 21-22 декабря, синоптики прогнозируют небольшое понижение температуры, особенно в ночное время суток. А на западе и севере Украины ударят морозы.

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