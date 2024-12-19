В Киеве наблюдали 'огненный' закат. Впечатляющие фото

В четверг, 19 декабря, вечером жители и гости Киева наблюдали необыкновенно красивое закат. Небо и облака над столицей стали огненным цветом.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Красоту можно было увидеть в разных районах города.

Так, вечером четверга, 19 декабря, жители и гости столицы наблюдали невероятную закат, благодаря которой небо стало "огненным" цветом. А ребристые тучи только прибавили красоты в этот вечер.

Следует добавить, что по словам специалистов, когда Солнце заходит за горизонт, его лучи падают на тот участок и подсвечивают его. При плотном содержании пыли оранжевом, а также желтом цветах не так просто добраться до человеческого глаза. В связи с этим, мы видим закат "огненным".

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области в пятницу, 20 декабря, облачно с прояснениями, днем местами небольшой дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +8°С.

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