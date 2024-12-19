Тепло или похолодание? Синоптики рассказали, какой погоды ждать до конца недели в Украине. Карта

До конца текущей недели существенных морозов в Украине не предвидится. Тем не менее на выходных синоптики прогнозируют небольшое понижение температуры, особенно в ночное время суток.

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В некоторых регионах столбики термометров опустятся до -4 градусов. Об это сообщает Украинский гидрометцентр.

В течение дня 19 декабря осадков в большинстве областей не предвидится. Только в Черниговской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях возможен небольшой мокрый снег. В других регионах будет переменная облачность.

На юге и западе страны в течение дня потеплеет до +12 градусов. В центральных регионах синоптики прогнозируют +5…+7, а на востоке будет прохладнее – всего +1…+3 градуса.

В пятницу, 20 декабря, осадки переместятся в западную часть страны. В течение дня там прогнозируется кратковременный дождь, а температура будет держаться в пределах +4…+7 градусов.

На юге в этот день сохранится относительно теплая погода – до +11. В центральных, восточных и северных областях синоптики прогнозируют в течение дня +4…+6.

В субботу, 21 декабря, осадки прогнозируются в большинстве областей. Только на западе и севере Украины будет переменная облачность.

В Винницкой и Черкасской областях возможен мокрый снег, а на юге и востоке страны ожидается дождь. Осадки принесут небольшое похолодание и вместо аномальных для декабря +12 на юге столбики термометров опустятся до +4…+7 градусов.

В последний день недели 22 декабря погодные условия не претерпят существенных изменений. Дождливая погода прогнозируется в центральных, южных и восточных областях.

При этом на западе и севере Украины ударят морозы. В ночное время суток столбики термометров опустятся до -4 градусов. В течение дня в большинстве областей ожидается от -1 до +1.

Напомним, на Сочельник и Рождество погодные условия в Украине будут диктовать атмосферные фронты с юго-запада. В результате в праздничные дни температура воздуха будет плюсовой.

Как сообщал OBOZ.UA, зима в Украине 2024-2025 будет относительно теплой, но не исключается поступление арктического холода. Такой прогноз дала кандидат географических наук Вера Балабух. По ее словам, самым холодным зимним месяцем станет январь, но сильных осадков не ожидается.

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