Украинцы провели уникальную операцию по дезорганизации российских попыток разблокировать Starlink: все подробности. Фото и видео

Украинские киберпартизанские сообщества InformNapalm и MILITANT совместно с хакерами провели операцию по предотвращению попыток разблокировать заблокированные в России терминалы Starlink. Для этого они создали сеть каналов и ботов, где предлагали услуги по активации за скромное вознаграждение.

Об этом говорится в официальных соцсетях InformNapalm. Они подчеркнули, что у врага произошел резкий переход Starlink на другие технологии, вследствие чего интенсивность ударов врага была приостановлена.

Что известно

За неделю такой работы украинские киберпартизаны получили:

2420 пакетов данных на вражеские Starlink и точные позиции врага;

на вражеские Starlink и точные позиции врага; 31 обращение от тех, кто согласился сотрудничать с врагом;

от тех, кто согласился сотрудничать с врагом; 5870 долларов от российских военных, которые отчаянно искали решения проблемы со связью.

В итоге информация о вражеских терминалах предоставлена активисту Сергею Стерненко для тотальной блокировки. Кроме того, данные о коллаборантах уже переданы на проработку силовыми ведомствами .

В то же время вырученные с вражеских бойцов деньги направили на закрытие нескольких актуальных сборов для украинских войск, но не сообщается, что именно планируют закупить для армейцев.

Что предшествовало

Напомним, ранее советник министра обороны и эксперт-радиотехнолог Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что россияне пытаются найти способы, как активировать заблокированные для них терминалы Starlink. Он пригрозил всем, кто будет сотрудничать с вражеским войском, лишением свободы.

Командование ВСУ и Минобороны обратилось непосредственно к Илону Маску, и миллиардер согласился помочь Украине с блокировкой терминалов врага. Таким образом, в конце января процесс блокировки начался.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 февраля Михаил Федоров заявил о запуске верификации терминалов Starlink в Украине. Он сообщил, что на территории страны будут работать исключительно проверенные и зарегистрированные терминалы, а все остальные будут отключены для борьбы с использованием Starlink российскими силами.

