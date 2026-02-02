В Украине запустили "белый список" Starlink: как авторизовать свой терминал

В Украине вводят "белый список" терминалов Starlink – будут работать только верифицированные и зарегистрированные устройства, все остальные будут отключены. Для украинцев верификация будет проходить через один бесплатный визит в ЦНАП, для бизнеса – онлайн на портале Дія, а для военных действует отдельный защищенный канал через систему DELTA.

Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров. Решение объясняют исключительно причинами безопасности из-за активного использования Starlink российскими военными и дронами-камикадзе.

По словам Федорова, российская армия начала массово оснащать беспилотники терминалами Starlink. Такие дроны представляют особую угрозу, ведь они летят на низкой высоте, устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы и управляются операторами в режиме реального времени на больших расстояниях.

Поэтому их значительно сложнее обнаруживать и сбивать. Фактически враг получает технологическое преимущество, которое напрямую угрожает гражданской инфраструктуре, объектам энергетики и жизни людей. В Минобороны отмечают, что на сегодня единственным эффективным техническим способом противодействия является полная авторизация терминалов Starlink.

Именно поэтому Украина инициировала создание "белого списка" во взаимодействии с компанией SpaceX. Принцип прост, ведь будут работать только те терминалы, которые подтверждены, зарегистрированы и разрешены к использованию в Украине. Все остальные будут автоматически блокироваться.

Для граждан процесс обещают сделать максимально простым и доступным. Чтобы внести терминал в "белый список", нужно:

один раз обратиться в ближайший ЦПАУ;

пройти бесплатную регистрацию;

без лишней бюрократии и сложных процедур.

Подробную пошаговую инструкцию правительство обещает обнародовать в ближайшее время. Для бизнеса предусмотрен отдельный, удобный механизм. Компании смогут верифицировать свои терминалы Starlink онлайн через портал Дія. Отмечается, что это позволит избежать очередей и физических визитов в госучреждения, одновременно обеспечив контроль над использованием спутниковой связи.

Для Сил обороны действует отдельный защищенный канал регистрации через систему DELTA. Военным не нужно обращаться в ЦПАУ, ставить собственные терминалы на баланс воинских частей или передавать учетные данные от аккаунтов. Их задача лишь внести терминал в "белый список", чтобы избежать блокировки и сохранить стабильную связь.

В Минобороны подчеркивают, что внедрение "белого списка" – это вынужденный, но необходимый шаг. Он позволит одновременно:

сохранить стабильную связь для украинцев;

исключить использование Starlink врагом;

уменьшить риски атак на критическую инфраструктуру;

лишить Россию технологических преимуществ в войне.

